Stasera in tv Rai/ Oggi programmi: Vite in fuga su Rai 1 (23 novembre)

Cosa ci propone stasera in tv Rai? Sono diverse le alternative che girano le reti della tv di Stato possono accontentare le nostre esigenze. Partiamo da Rai 1 dove a partire dalle 21.25 andrà in onda in prima tv Vite in fuga la serie partita ieri con protagonisti Claudio Gioè e Anna Valle. Su Rai 2 invece sarà il momento del grande cinema internazionale, dalle ore 21.20 sarà trasmesso il film Assassin’s Creed tratto dall’omonimo videogioco ideato dalla Ubisoft. Su Rai 3 sarà invece momento di approfondimenti con Report di Sigfrido Ranucci. La puntata di stasera si occuperà del Milan, squadra di calcio ormai ceduta da diversi anni dal Milan e che a livello societario ha vissuto negli ultimi tempi una storia un po’ tormentata.

Stasera in tv, film e programmi: tutte le reti Rai

Voltiamo pagina e guardiamo cosa trasmetteranno stasera in tv le altre reti targate Rai. Su Rai 4 tornano le grandi serie americane, dalle 21.20 va in onda Trono di Spade con un episodio dell’ottava stagione. Il grande cinema è di casa invece su Rai Movie con la messa in onda dalle 21.20 di The Homesman con Tommy Lee Jones e Hilary Swank protagonisti. Su Rai Premium invece dalle 21.20 verrà trasmessa la replica della finale di Tale e Quale Show 2020 – Il Torneo. Per i più giovani torna l’abituale appuntamento su Rai Gulp con Compagni di scuola a partire dalle 21.05, protagonisti della serie tv sono Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti.



