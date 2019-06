Stasera in TV Rai/ Programmi 24 giugno: “The Meddler”, Europei Under e Salvo Sottile

Prima serata bella carica e piena quella di oggi, lunedì 24 giugno 2019. Cosa c’è stasera in TV? Cominciamo con la Rai e le sue numerose proposte. Sulla rete ammiraglia (Rai1), a partire dalle 21.25, andrà in onda il film dal titolo “The Meddler”. Genere commedia che data 2015 ed è diretto da Lorene Scafaria. Nel cast: Susan Sarandon, Rose Byrne, J.K. Simmons. Ecco a seguire, la sua trama: Rimasta vedova ormai da tempo, Marnie ha compreso che la sua vita non è ancora finita e decide di darle una nuova prospettiva. Trasloca dal New Jersey a Los Angeles dove vive la figlia Lori, sceneggiatrice di serie tv e reduce da una rottura sentimentale. Eccitata per il cambiamento e con tanti soldi ereditati da dissipare, Marnie inizia a creare una nuova identità, adeguandosi alle nuove tecnologie per farsi nuovi amici. E chissà che anche la vita sentimentale non possa prendere una nuova piega… Spazio su Rai2, a partire dalle 20.50 per i Campionati Europei Under 21. Dodici squadre suddivise in tre gironi, fino a stasera, 24 giugno si giocheranno le gare della fase a gruppi. Il 27 giugno in programma le semifinali, il 30 la finale a Udine.

Stasera in TV Rai, programmi e film di oggi 24 giugno

Stasera in TV: quali programmi e film andranno in onda oggi, lunedì 24 giugno? Proseguiamo con Rai3 dove, nella prima serata a partire dalle 21.20, potrete vedere “Prima dell’alba – La Rampa”, con Salvo Sottile. E ancora, su Rai4, dalle 21.15 circa in poi, verrà trasmessa la pellicola del 1986 dal titolo “Aliens – Scontro finale”. Nel cast diretto da James Cameron (il regista di Titanic e Avatar), troviamo: Sigourney Weaver, Carrie Henn, Michael Biehn e Paul Reiser. Ecco la trama a seguire. Dopo sessant’anni di ibernazione, Ellen Ripley, unica superstite alla feroce avventura dell’astronave Nostromo, come giunge sulla Terra riceve l’incarico di capire per quale motivo la colonia del pianeta Archeron abbia enigmaticamente troncato i contatti con la base. Dopo essere arrivata sul posto con la squadra di marines, scopre che i pionieri sono rimasti vittime della proliferazione di raccapriccianti alieni.

