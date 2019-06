STASERA IN TV, RAI/ Programmi 25 giugno: The Resident e guida canali minori

Martedì 25 giugno, se non avete programmi e vi aspetta una serata sul divano di casa, potete scegliere tra le diverse proposte della Rai. Sono tante i programmi che mamma Rai ha per questa sera e che sono pronti ad accontentare i gusti di tutti. Per gli amanti delle serie tv, in prima serata su Raiuno, va in onda il primo episodio della serie tv “The Resident”, nuovo medical drama incentrato sulla storia di tre medici e di una giovane e determinata infermiera. La serie punta a mettere in evidenza tutto ciò che accade negli ospedali statinensi. Gli amanti della musica, invece, potranno trascorrere una serata all’insegna dei ricordi con un documentario dedicato a Woodstock mentre su Raitre torna l’appuntamento con la politica in compagnia di Bianca Berlinguer e della sua #Cartabianca.

Stasera in TV Rai, programmi e film di oggi 25 giugno

Anche sui canali minori della Rai ci sono interessanti proposte. Su Rai4 va in onda il film thriller Desconocido – Resa dei conti che racconta la corsa contro il tempo di Carlos il quale, mentre accompagna i figli a scuola, riceve una telefonata che lo avvisa della presenza sul velivolo di una bomba. Ancora un film su Rai Movie che, questa sera, propone la pellicola “Smetto quando voglio” con un cast eccezionale formato da Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Stefano Fresi, Lorenzo Lavia, Pietro Sermonti, Neri Marcore’. “I sogni segreti” di Walter Mitty, fim con Ben Stiller, è la proposta di Rai 5 mentre su Rai Premium va in onda la replica della fiction “Tutto può succedere 3″. Rai Sport, invece, dedica la prima serata ai Mondiali di calcio femminili con il match Olanda-Giappone, valido per gli ottavi di finale. I più piccoli, invece, potranno scegliere tra la sit-com Alex and Co in onda su Rai Gulp e un nuovo episodio delle Winx su Rai Yo Yo.

