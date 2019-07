Stasera in TV, Rai/ Programmi oggi 12 luglio: Al Bano e Romina in replica e il 1969

Cosa andrà in onda stasera in TV? Iniziamo con le proposte della Rai di oggi, venerdì 12 luglio 2019. Sulla Rai 1 verrà trasmessa la replica di “Signore e Signori Al Bano e Romina Power”, a partire dalle 21.25. Dopo più di 20 anni, Al Bano e Romina sono tornati a cantare insieme in Italia nella cornice dell’Arena di Verona. Nel corso della serata i due artisti hanno accolto sul palco tanti amici, artisti italiani e internazionali: Kabir Bedi, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Michele Placido, Pippo Baudo. In scaletta i più grandi successi della coppia: Ci Sarà, Felicità, Nostalgia Canaglia e tanti altri oltre a famose cover. Su Rai 2 serata in giallo con il film “La vendetta della sposa”, diretto da Robert Malenfant. Lori viene lasciata dal suo fidanzato Ian poco prima delle nozze, per via del suo comportamento possessivo. Un anno dopo, l’uomo decide di sposarsi con Maya, ma Lori cerca in tutti i modi di bloccare le nozze e ottenere la sua vendetta. Nei panni delle protagoniste femminili due volti noti del piccolo schermo: Katie Leclerc (Maya) è nota per il ruolo di Daphne nella serie tv “Switched at Birth – Al posto tuo”, mentre Hannah Barefoot (Lori) è apparsa nelle serie “Grimm”, “Lucifer” e “Criminal minds”. A seguire, scopriamo le altre proposte televisive del prime time.

Stasera in TV, programmi Rai oggi 12 luglio

Su Rai 3, dalle 21.20 circa, va in onda “La Grande Storia” con una puntata dedicata al 1969. Si inizierà con lo sbarco sulla Luna: alle 4.56 italiane del 21 luglio l’astronauta Neil Armstrong è il primo essere umano a mettere piede sul satellite della Terra. Qualche mese dopo, il 4 dicembre 1969, a Chicago con la repressione del movimento delle Pantere Nere si chiude tragicamente la lunga stagione del movimento per i diritti civili degli afroamericani. Infine si parlerà della rivolta di Stonewall: la notte tra il 27 e il 28 giugno 1969, la polizia di New York fa irruzione in un bar, lo Stonewall Inn, luogo di ritrovo della comunità omosessuale della Grande Mela. Su Rai 4 spazio alla miniserie americana “24: Live Another Day”, con Kiefer Sutherland nei panni di Jack Bauer. Andranno in onda due episodi, il terzo e il quarto, “Giorno 9: dalle 13:00 alle 14:00” e “Giorno 9: dalle 14:00 alle 15:00”. Su Rai Movie andrà in onda il film “The Tourist”, diretto da Florian Henckel von Donnersmarck e interpretato da Angelina Jolie e Johnny Depp. Infine, tempo di repliche su Rai Premium con due episodi della prima stagione de “Il paradiso delle signore”.

