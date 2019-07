Stasera in TV Rai/ Programmi oggi 19 luglio: il ricordo di Paolo Borsellino

Cosa andrà in onda stasera in TV sulla Rai? Eccovi la guida dei programmi di oggi, venerdì 19 luglio 2019. Partiamo da Rai 1 che in occasione del 27esimo anniversario della strage di via D’Amelio ricorda il giudice Paolo Borsellino. Alle 21.25 andrà in onda il film “Paolo Borsellino – i 57 giorni”, con Luca Zingaretti e la regia di Alberto Negrin. La pellicola racconta i giorni e le ore che separarono la morte di Borsellino (19 luglio 1992) da quella dell’amico Giovanni Falcone, ucciso il 23 maggio 1992 nell’attentato di Capaci. Serata all’insegna del giallo su Rai 2 con il film “Il passato bussa alla porta”, diretto da John Murlowsky nel 2018 e interpretato da Angie Patterson, Aria Pullman e Chad Michael Collins. Robyn, mamma single con una figlia adottiva, va a vivere in una vecchia villa di montagna che trasforma in un bed&breakfast. Tra le prime clienti, c’è però la madre psicolabile di una bambina morta in quella stessa casa anni prima.

Stasera in TV Rai, le proposte del prime time di oggi 19 luglio

Proseguiamo con le proposte della serata Rai. Cosa verrà trasmesso su Rai 3? A partire dalle 21.15 circa, andrà in onda un nuovo appuntamento con “La Grande Storia”, che parlerà della Guerra Fredda e delle tensioni in Italia dopo la seconda guerra mondiale. In America si afferma il senatore Joseph McCarthy, mentre in Italia bisogna risolvere la questione dell’epurazione dei tanti fascisti presenti nelle istituzioni e nella pubblica amministrazione. Negli anni delle contrapposizioni ideologiche scoppia, a Milano nel 1969, una bomba a Piazza Fontana. Su Rai 4 vanno in onda due episodi della serie “24: Live Another Day”, il quinto “Giorno 9: dalle 15:00 alle 16:00” e il sesto “Giorno 9: dalle 16:00 alle 17:00”. Infine su Rai Movie va in onda la commedia romantica “Love Is All You Need”, con Pierce Brosnan. Il matrimonio in Italia dei rispettivi figli avvicina un uomo d’affari americano vedovo e una donna danese da poco tradita e in via di guarigione da un tumore al seno.

