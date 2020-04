Stasera sogna con Massimo Ranieri/ Diretta e ospiti: da Bocelli a Battiato (Replica)

Pubblicità

Sabato 25 aprile, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con il grande show di Massimo Ranieri. Dopo il meglio di Viva Raiplay di Fiorello e dopo la replica di Danza con me di Roberto Bolle, la Rai punta sul grande talento artistico di Massimo Ranieri per riempire il sabato sera degli italiani. Attore, cantante e showman, Massimo Ranieri è uno degli artisti più completi del panorama italiana. Il suo show, trasposizione televisiva dello spettacolo teatrale con cui ha girato i migliori teatri italiani con grandissimo successo, è stato trasmesso per più edizioni su Raiuno. Questa sera sarà riproposta la replica della prima edizione di “Sogno e son desto”. Lo speciale s’intitola Stasera sogna con Massimo Ranieri e racchiude i momenti migliori della prima edizione dello spettacolo di Ranieri capace di cantare, ballare e recitare.

Pubblicità

GLI OSPITI DI STASERA SOGNA CON MASSIMO RANIERI

Stasera sogna con Massimo Ranieri è uno show a 360 gradi in cui c’è tutto ciò che dovrebbe avere un varieta: canzoni, balli e momenti poetici. Nel corso della serata, dunque, Massimo Ranieri tornerà a regalare tantissime emozioni al pubblico di Raiuno omaggiando i grandi cantautori e artisti della musica italiana come Lucio Battisti, Mia Martini, Pino Daniele e Luigi Tenco. Spazio, poi, ai brani del repertorio partenopeo da ’Na sera ’e maggio a Tu si’ ’na cosa grande. Spazio, inoltre, anche alla poesia attraverso prestigiosi nomi come Giorgio Albertazzi, Lucia Bosè, recentemente scomparsa, Stefania Sandrelli e Michelangelo Pistoletto, pittore e scultore. Tra gli ospiti, inoltre, ci sono grandi nomi della musica italiana come Francesco De Gregori, Andrea Bocelli, Gino Paoli, Franco Battiato, Patty Pravo ed Edoardo Bennato. Ad introdurre dal vivo la serata sarà lo stesso Massimo Ranieri. Lo show sarà visibile anche in diretta streaming su Raiplay.



© RIPRODUZIONE RISERVATA