Stasera tutto è possibile 2025: anticipazioni puntata 18 febbraio

Dopo la settimana totalmente dedicata a Sanremo che ha messo in pausa tanti programmi Rai, Stefano De Martino torna ad essere il mattatore della televisione di Stato. Tornato al timone di Affari tuoi nella giornata di ieri, oggi, martedì 18 febbraio, in prima serata su Raidue, torna con una nuova puntata di Stasera tutto è possibile.

Con Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia presenti nel cast fisso della trasmissione, De Martino è pronto a guidare gli ospiti che si cimenteranno in tutti i giochi super divertenti per regalare una serata allegra e spensierata al pubblico. La nuova stagione, sin dalla prima puntata, ha incollato milioni di telespettatori davanti ai teleschermi regalando ascolti importanti alla rete. Anche questa sera, dunque, ci saranno tanti giochi, ma chi sono gli ospiti?

Stasera tutto è possibile: gli ospiti della puntata del 18 febbraio 2025

La nuova puntata di Stasera tutto è possibile, trasmessa come sempre dall’Auditorium Rai di Napoli, sarà a tema “FuturSTEP” e avrà come ospiti Paolo Ruffini, Nathalie Guetta, Rocío Muñoz Morales, Marcello Sacchetta e Massimo Bagnato. Vincenzo De Lucia, poi, anche questa sera, tornerà ad indossare i panni di una donna del mondo dello spettacolo: oggi assumerà le sembianze di Mara Venier.

Tanti i giochi che dovranno affrontare i vari ospiti. Tra i giochi e le prove della serata, oltre alla “Stanza Inclinata” che mette a dura prova l’equilibrio dei partecipanti, ci saranno “Passaciambella”, “Rumori di mimo”, “Segui il labiale”, “Alphabody”. La regola, per tutti gli ospiti e per tutti i giochi, è sempre solo una: divertirsi.

Come vedere Stasera tutto è possibile in diretta streaming

L’appuntamento con Stasera tutto è possibile 2025m, dunque, è per le 21.20 su Raidue. La nuova puntata del game show, inoltre, può essere visto in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili. Per chi, invece, preferisce vedere la puntata in tv può sintonizzarsi su Rai Premium, al canale 25 del digitale terrestre, per la messa in onda della replica mercoledì 19 febbraio.