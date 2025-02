Stasera tutto è possibile 2025: oggi la seconda puntata dopo il successo del debutto

Dopo il grande successo ottenuto dalla prima puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 2.263.000 spettatori pari al 14.2%, Stasera tutto è possibile 2025 torna in onda oggi, martedì 4 febbraio, con la seconda ed imperdibile puntata. Al timone dello show di Raidue ci sarà il nuovo mattatore della Rai ovvero Stefano De Martino che, dopo aver fatto compagnia al pubblico di Raiuno con una nuova puntata di Affari tuoi, si sposterà sul secondo canale della Rai per regalare una serata assolutamente divertente i cui ingredienti principali sono allegria, leggerezza e tanta musica.

Nella puntata in onda oggi, infatti, in vista della settimana del Festival di Sanremo 2025, la musica sarà la protagonista indiscussa dei vari giochi che dovranno affrontare non solo i membri del cast fisso come Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, ma anche gli ospiti che cambiano ogni giorno.

Stasera tutto è possibile 2025: gli ospiti e i giochi della seconda puntata

All’Auditorium Rai di Napoli, per la seconda puntata di Stasera tutto è possibile 2025, arriveranno Peppe Iodice, Giulia Vecchio, Carmen Di Pietro, Ciro Priello e Mara Maionchi. Proprio a Mara Maionchi sarà dedicata l’imitazione della serata di Vincenzo De Lucia che si trasformerà nella famosa discografica strappando un sorriso non solo a tutti i presenti in studio, ma anche al pubblico a casa.

Tra i giochi e le prove della serata, che non prevedono vinti e vincitori ma hanno come unica regola quella di divertirsi, ci saranno Serenata Step, Rubagallina, Segui il labiale, STEP Challenge. Non mancherà l’icona del programma: La stanza inclinata che mette a dura prova la resistenza fisica di tutti gli ospiti che partecipano. Anche questa sera, poi, non mancheranno il Panda, mascotte del programma, animato da Francesco Garzia, e il dj Claudio Cannizzaro.

Come vedere in diretta streaming Stasera tutto è possibile 2025

La diretta televisiva della seconda puntata di Stasera tutto è possibile 2025 è garantita da Raidue che trasmette lo show a partire dalle 21.20. Con Raiplay, invece, è possibile sia seguire la diretta streaming della trasmissione contemporaneamente a quella televisiva che in un momento successivo. Mercoledì 45 febbraio 2025, invece, in prima serata su Rai Premium è prevista la messa in onda della replica della puntata odierna di Stasera tutto è possibile.

