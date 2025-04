Stasera tutto è possibile 2025: anticipazioni puntata 1 aprile

Tocca preparare ombrelli e impermeabili perchè anche questa sera una pioggia di risate potrebbe abbattersi nelle case degli italiani grazie ad una nuova puntata di Stasera tutto è possibile 2025. Il varietà di Stefano De Martino, ‘mixato’ ad una sorta di gameshow, continua ad ergersi a mattatore di comicità grazie ad un parterre sempre più variegato di personalità capaci di mandare in visibilio il pubblico a colpi di ironia, umorismo e comicità. Le anticipazioni per oggi – 1 aprile – non tradiscono le attese e sono perfettamente in linea con quanto visto non solo nell’edizione attuale ma da sempre con l’ex ballerino alla conduzione.

Stefano De Martino ed Emma Marrone sono tornati insieme?/ Scoop di Oggi: "Si frequentano, dediche e cene…"

Stando alle anticipazioni, il tema della puntata di Stasera tutto è possibile 2025 – in onda questa sera, 1 aprile – sarà ‘Mare mare’. Insomma, quando siamo appena entrati nella primavera il programma di Stefano De Martino potrebbe portarci in atmosfere estive, condite dalla comicità degli ospiti in studio. Grande attesa per i giochi che caratterizzeranno la diretta e per i dualismi che si andranno a creare e che animano ulteriormente lo spettacolo.

Stefano De Martino ed Emma Marrone si sono fidanzati? Il video a cena insieme/ Belen Rodriguez reagisce così

Stasera tutto è possibile 2025: gli ospiti di oggi 1 aprile

Le anticipazioni per la puntata di Stasera tutto è possibile 2025 – 1 aprile – alzano l’asticella delle attese con un cast di ospiti imperdibile. Già nota per la sua ironia ma soprattutto reduce dalla vittoria di Ballando con le stelle, arriva nel programma di Stefano De Martino anche Bianca Guaccero; con lei il regista Giovanni Esposito e poi un volto altisonante della musica italiana, Nek.

Il parterre della puntata di oggi – 1 aprile – di Stasera tutto è possibile 2025 pullula di ospiti pronti a conquistare la scena. Oltre ai citati in precedenza, le anticipazioni sottolineano la presenza di Vincenzo De Lucia, Dj Claudio Cannizzaro e ancora: Giulia Penna e Andrea Pucci. Ovviamente, a loro sono da aggiungere gli ospiti fissi del programma di Stefano De Martino: Herbert Ballerina, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni.

Affari Tuoi è pilotato? Striscia La Notizia choc: "Esiste un sistema"/ "Ecco come sono distribuiti i premi"

Come seguire in diretta streaming Stasera tutto è possibile 2025

Dopo il carico di anticipazioni, non resta che sintonizzarsi oggi – 1 aprile – in prima serata su Rai Due per ridere a crepapelle grazie ad una nuova puntata di Stasera tutto è possibile 2025. Lo show di Stefano De Martino sarà come sempre disponibile anche in diretta streaming e on demand mediante la piattaforma ufficiale RaiPlay.