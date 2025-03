Stasera tutto è possibile 2025: anticipazioni puntata 11 marzo

Il divertimento torna in onda oggi, martedì 11 marzo 2025, con la sesta puntata di Stasera tutto è possibile, il programma condotto da Stefano De Martino in cui la parola d’ordine è leggerezza. Nessun premio in palio, ma solo una serata ricca di sfide divertenti, sketch e momenti esilaranti che coinvolgono il conduttore, il cast fisso e i vari ospiti che, ogni settimana, si alternano sul palco dell’Auditorium di Napoli della Rai da cui va in onda il programma.

Anche questa sera, Stefano De Martino sarà circondato dagli amici Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia. Quest’ultimo, dopo aver imitato Mara Venier, Maria De Filippi, Francesca Fagnani e Barbara D’Urso, chi imiterà questa sera?

Gli ospiti e i giochi della sesta puntata di Stasera tutto è possibile 2025

Tanti gli ospiti e tanti i giochi che renderanno la sesta puntata di Stasera tutto è possibile estremamente leggera e divertente. Il tema della serata, in onda come sempre dall’Auditorium Rai di Napoli, sarà “STEP Impossibile”, con Giovanni Esposito, Corrado Nuzzo, Maria Di Biase, Andrea Pucci e Costanza Caracciolo che si sfideranno per tutta la serata.

Anche in questa mancata non mancheranno i giochi che hanno fatto la storia del programma come l’immancabile Stanza inclinata, gioco simbolo della trasmissione sin dalla prima stagione. Spazio, poi, ad altri giochi come Do re mi fa male, La coppia che scoppia e Rubagallina. Presenti, come in ogni puntata, il Panda, mascotte del programma, animato da Francesco Garzia, e il dj Claudio Cannizzaro.

Come seguire in diretta streaming Stasera tutto è possibile 2025

Raidue torna ad essere la rete del divertimento con Stasera tutto è possibile che può essere seguito in diretta televisiva ogni martedì, in prima serata o in replica il mercoledì, alle 21.20, su Rai Premium. In alternativa, su Raiplay, collegandosi al sito o scaricando l’apposita applicazione, è possibile seguire la diretta streaming.

