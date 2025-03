Stasera tutto è possibile: anticipazioni puntata 18 marzo 2025

Martedì 18 marzo 2025, in prima serata, torna l’appuntamento con Stasera tutto è possibile che, anche nell’edizione 2025, è condotto da Stefano De Martino. Puntata dopo puntata, lo show continua a collezionare successo e ad incollare milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Pur senza prodotti straordinari, stasera tutto è possibile piace per la leggerezza che riesce a regalare attraverso i giochi che vengono affrontati dai vari ospiti che, per una sera, ritornano ad essere bambini divertendosi e lasciandosi totalmente andare. In ogni puntata, oltre ad avere vari ospiti, De Martino è affiancato anche da una serie di presenza fisse.

Anche questa sera, dunque, torneranno sul palco dell’Auditorium di Napoli da cui il programma va in onda, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina. Presenti, come in ogni puntata, anche il Panda, mascotte del programma, animato da Francesco Garzia, e il dj Claudio Cannizzaro.

Stasera tutto è possibile 2025: gli ospiti del 18 marzo

Ogni puntata di Stasera tutto è possibile 2025 è dedicata ad un tema speciale. Dopo quella sul Carnevale o sul Festival di Sanremo, quella in onda oggi, martedì 18 marzo, ha come tema “La prima volta”, ma chi sono i personaggi del mondo dello spettacolo che giocheranno? A scendere in pista saranno Giovanni Esposito, Bianca Guaccero, Fabio Balsamo, Carlo Amleto, Maria Sole Pollio.

Tutti i protagonisti della puntata odierna dovranno affrontare una serie di giochi, in primis la storica Stanza inclinata che mette alla prova il senso di equilibrio di tutti i concorrenti dando vita a momenti davvero esilaranti. Spazio, poi, ad altri giochi come “Travel Step”, “Ma che bontà”, “Segui il labiale”.

Come seguire in diretta streaming Stasera tutto è possibile 2025

Diventato un programma di punta di Raiuno, Stasera tutto è possibile può essere seguito in diretta televisiva a partire dalle 21.25. Con Raiplay, collegandosi al sito o scaricando l’apposita applicazione, invece, è possibile seguire la diretta streaming. Il mercoledì, invece, può essere seguito in replica su Rai Premium, al canale 25 del digitale terrestre.

