Stasera tutto è possibile 2025: anticipazioni puntata 25 marzo

Oggi, martedì 25 marzo, in prima serata, Stefano De Martino conduce una nuova puntata di Stasera tutto è possibile 2025. Il divertimento game show, giunto all’undicesima edizione, continua a divertire e ad incollare davanti ai teleschermi i telespettatori che, anche dopo il passaggio di testimone da Amadeus a Stefano De Martino, non hanno mai smesso di seguire il programma. Basato su giochi divertenti e leggeri, infatti, Stasera tutto è possibile riesce a mettere d’accordo i vari membri delle famiglie regalando a tutti una serata assolutamente spensierata.

Nell’edizione attualmente in onda, De Martino non è solo ma è accompagnato da un cast fisso a cui si aggiungono gli ospiti che variano da puntata a puntata. Nel cast del programma abbiamo così Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia.

Stasera tutto è possibile 2025: gli ospiti del 25 marzo

Il tema della puntata di stasera tutto è possibile in onda oggi è “Sei un mito”. A giocare sono diversi personaggi del mondo dello spettacolo che tornano, per una sera, bambini divertendosi insieme ai personaggi del cast fisso. A giocare nella nuova puntata saranno Paolo Belli, Peppe Iodice, Paolo Ruffini, Aurora Leone, Flora Canto.

Tra i giochi in cui dovranno cimentarsi, seguendo la sola regola di divertirsi, saranno presenti: La coppia che scoppia, Golden Step, Mimo senza fili, Rubagallina e, infine, la mitica Stanza Inclinata. Anche questa sera, inoltre, non mancherà Vincenzo De Lucia che, questa settimana, vestirà i panni di Milly Carlucci. Presenti, come in ogni puntata, il Panda, mascotte del programma, animato da Francesco Garzia, e il dj Claudio Cannizzaro.

Come seguire in diretta streaming Stasera tutto è possibile

Per divertirsi in compagnia dei protagonisti di Stasera tutto è possibile, basta sintonizzare il televisore su Raidue, a partire dalle 21.20. Per seguire, invece, il programma in diretta streaming è sufficiente collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione. Chi, invece, preferisce seguire il programma in tv può farlo il mercoledì su Rai Premium.

