Stasera tutto è possibile 2025: anticipazioni puntata 4 marzo

Martedì 4 marzo, in prima serata, torna l’appuntamento con Stasera tutto è possibile 2025. Il programma, giunto all’undicesima edizione, continua a regalare serate divertenti e leggere come quella di questa sera che sarà totalmente dedicata al Carnevale. L’Auditorium Rai di Napoli accoglierà tutti gli ospiti che si metteranno a disposizione del conduttore partecipando ai vari giochi. Oltre agli ospiti che cambiano settimana dopo settimana, non mancheranno coloro che fanno parte del cast fisso.

Accanto a Stefano De Martino, infatti, ci saranno Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia che, anche questa settimana, tornerà ad imitare una donna del mondo della televisione. Dopo aver dato vita all’imitazione di Maria De Filippi, Mara Venier e Francesca Fagnani, questa sera sarà Barbara d’Urso.

Stasera tutto è possibile 2025: gli ospiti della puntata 4 marzo

Gli ospiti della puntata di Stasera tutto è possibile 2025 sono pronti a divertirsi e a divertire tutti i telespettatori dello show condotto da Stefano De Martino che, questa sera, proverà a far rispettare le regole a Massimo Lopez, Peppe Iodice, Lorella Boccia, Carmen Di Pietro, Paolo Conticini, Amelia Villano. Tutti gli ospiti, sin dai primi minuti, si metteranno in gioco affrontando le varie prove della serata. Presenti, come in ogni puntata, anche il Panda, mascotte del programma, animato da Francesco Garzia, e il dj Claudio Cannizzaro.

Tra i giochi e le prove della serata, sono previsti “Stammi dietro dance”, “Segui il labiale”, “Patapouf”. E poi, l’icona del programma: la “Stanza Inclinata” che mette alla prova il senso di equilibrio dei partecipanti regalando momenti davvero divertentissimi ai telespettatori.

Come vedere in diretta streaming Stasera tutto è possibile 2025

Per una serata allegra, divertente e leggera in compagnia dei protagonisti di Stasera tutto è possibile basterà sintonizzare il televisore su Raidue, a partire dalle 21.30. Al termine di Affari tuoi, Stefano De Martino traslocherà da Raiuno alla seconda rete della Rai per divertirsi insieme ai suoi ospiti. Per seguire, invece, la diretta streaming, sarà sufficiente collegarsi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione.