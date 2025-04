Stasera tutto è possibile 2025: anticipazioni ultima puntata 8 aprile

Stasera tutto è possibile 2025 torna in onda oggi, martedì 8 aprile, con l’ultima, attesissima puntata della stagione. Dopo le precedenti puntate che hanno conquistato i telespettatori regalando al conduttore napoletano un successo incredibile, esattamente come accade con Affari tuoi, quella di questa sera è particolarmente attesa dal pubblico per la presenza di un ospite davvero speciale. Anche questa sera, De Martino non sarà da solo ma sarà accompagnato da amici e colleghi che fanno parte del cast fisso della trasmissione di Raidue.

Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia sono pronti a mettersi nuovamente a disposizione di Stefano De Martino che è pronto a chiudere una stagione da record, ma chi sono gli ospiti della serata?

Stasera tutto è possibile 2025: gli ospiti dell’ultima puntata

L’ospite più attesa dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile 2025 è Emma Marrone, ex fidanzata di Stefano De Martino con cui, oggi, la cantante salentina ha un rapporto d’amicizia. La cantante salentina, naturalmente, non sarà l’unica ospite della sera. Con lei, infatti, ci saranno, Giovanni Esposito, Federica Nargi, Brenda Lodigiani, Fabio Balsamo.

Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli si susseguiranno una serie di giochi, con una sola regola: divertirsi. Tra questi: Ma che musical, Segui il labiale, Speed Quiz, Rubagallina e l’immancabile Stanca inclinata. Presente anche Vincenzo De Lucia che vestirà i panni di Maria De Filippi. Presenti, come in ogni puntata, il Panda, mascotte del programma, animato da Francesco Garzia, e il dj Claudio Cannizzaro.

Come seguire in diretta streaming Stasera tutto è possibile

L’ultima puntata di Stasera tutto è possibile può essere seguito in diretta televisiva su Raidue, a partire dalle 21.30. Con Raiplay, collegandosi al sito o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili, è possibile seguire anche la diretta streaming dello show che regala due ore di divertimento e leggerezza.

