Stasera tutto è possibile 2025: anticipazioni puntata 25 febbraio

Il divertimento torna in onda con una nuova puntata di Stasera tutto è possibile, in onda oggi, martedì 25 febbraio 2025, in prima serata. Al timone del game show c’è ancora Stefano De Martino che, al termine della nuova puntata di Affari tuoi, passerà da Raiuno a Raidue per regalare una serata leggere e spensierata ai telespettatori. Come in tutte le puntate di Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino non sarà da solo. Con lui, infatti, ci saranno gli ospiti, ma anche i comici che fanno parte del cast fisso.

Ci saranno, infatti, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia. L’imitatore tornerà ad imitare una delle donne del mondo dello spettacolo. Dopo aver assunto le sembianze di Mara Venier e Maria De Filippi, due regine della televisione italiana, Vincenzo De Lucia, oggi, assumerà le sembianze di Francesca Fagnani.

Stasera tutto è possibile: gli ospiti e i giochi della puntata del 25 febbraio 2025

I protagonisti della nuova puntata di Stasera tutto è possibile saranno gli ospiti che, con abbigliamento sportivo e scarpe comode, si metteranno in gioco sfidandosi in prove che, ormai, sono entrate nella storia del programma come la stanza inclinata che regala sempre tanti momenti divertenti. Ci saranno, poi, Step Burger, Speed Quiz, Rubagallina. Immancabile, tutti giochi super divertenti, allegri e leggeri, ma chi saranno i giocatori della serata?

Ad animare l’Auditorium Rai di Napoli saranno Giovanni Esposito, Enzo Miccio, Brenda Lodigiani, Flora Canto e Manuela Arcuri, pronti a divertirsi e a divertire il pubblico tirando fuori il lato fanciullesco.

Come vedere in diretta streaming Stasera tutto è possibile 2025

Per trascorrere una serata divertente in compagnia di tutti i protagonisti di Stasera tutto è possibile basterà sintonizzarsi su Raidue, a partire dalle 21.20, per vedere la diretta televisiva del game show. In alternativa, collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione, si può seguire la diretta streaming dello show.