Stasera tutto è possibile/ Anticipazioni e ospiti 26 settembre: si parte con Rocco Siffredi

Questa sera, lunedì 26 settembre, alle 21.20 su Rai 2 torna “Stasera tutto è possibile”, il comedy show condotto da Stefano De Martino, alla sua quarta edizione. Confermati al suo fianco: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni (eccezionalmente assente nella prima puntata) e l’imitatore Vincenzo De Lucia, che, questa sera, imiterà Milly Carlucci e Sandra Milo. In questa nuova edizione ogni puntata avrà un tema, si parte con “Tutti a scuola”: “Ci sembrava giusto, visto che proprio in questi giorni i ragazzi sono tornati in classe. E poi, l’ho scoperto con il tempo, questo è un programma che piace davvero a ogni età, dai grandi ai piccini”, ha detto De Martino all’Ansa. Immancabili i grandi “classici” del programma, come la Stanza inclinata, Segui il labiale, Mimo senza fili, Rumori di mimo, Step Burger e il nuovo gioco La stanza buia, visibile solo grazie alle telecamere a infrarossi.

Questa sera, in occasione della prima puntata di “Stasera tutto è possibile”, sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli saliranno Rocco Siffredi, Andrea Pucci, Nathalie Guetta, Herbert Ballerina, Valeria Graci, Giovanni Esposito e Claudia Napolitano. Nel corso della serata gli ospiti di Stefano De Martino si cimenteranno con vari giochi: Step Burger, Stammi dietro dance, Segui il labiale, Mimo senza fili e Do re mi fa male. Per la prima volta qualcuno finirà dentro La stanza buia, usata come penitenza per alcuni degli ospiti che perderanno le sfide nel corso dei vari giochi. Come sempre l’unica regola è divertirsi. “Stasera tutto è possibile” è un programma scritto da Stefano Santucci, Paolo Mariconda, Gian Luca Belardi, Riccardo Cassini, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli. Regia di Sergio Colabona.

