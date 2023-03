Stasera tutto è possibile/ Anticipazioni, ospiti e giochi: nuova sfida “Ma che bontà”

Stasera tutto è possibile: quarta puntata 6 marzo

Questa sera, lunedì 6 marzo, alle 21.20 su Rai 2 va in onda un nuovo appuntamento con “Stasera tutto è possibile”, il comedy show condotto da Stefano De Martino. Al suo fianco sono stati confermati Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che questa sera imiterà Francesca Fagnani: “Il fatto che abbia messo il suo talento al servizio del mio personaggio è un omaggio enorme, e gli sono davvero grata per questo. Lo ritengo un grandissimo omaggio, è un certificato di esistenza in vita”, ha detto lo scorso anno la giornalista di “Belve”, intervistata da Vanity Fair.

Dopo la puntata a tema San Valentino, Carnevale e W la Rai, il team della quarta puntata di “Stasera tutto è possibile” sarà “Maghi e Streghe”.

Stasera tutto è possibile: ospiti e prove della quarta puntata

Gli ospiti della quarta puntata di “Stasera tutto è possibile” sono: Max Giusti, Paolo Conticini, Matranga e Minafò, Marta Filippi, Vittoria Castagnotto e Francesco Procopio. Tutti saranno chiamati a mettersi alla prova con i vari giochi della serata, dai classici Stammi dietro dance, Rubagallina e Alphabody, passando per i nuovi La coppia che scoppia e Patapouf. Non mancherà la Stanza Inclinata. Anche questa sera gli ospiti si cimenteranno con un nuovo gioco Ma che bontà: chi partecipa dovrà assaggiare quattro pietanze, di cui una sgradevole al gusto, ma dovrà dire sempre e comunque “che bontà”. Agli altri il compito di ripetere l’assaggio, evitando di scegliere il piatto sgradevole. A fine serata non ci saranno né vincitori né vinti, la regola è sempre solo una: divertirsi!

