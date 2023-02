Stasera tutto è possibile/ Anticipazioni, ospiti e giochi: nuova sfida “Patapouf”

Stasera tutto è possibile: terza puntata 27 febbraio

Questa sera, lunedì 20 febbraio, alle 21.20 su Rai 2 va in onda un nuovo appuntamento con “Stasera tutto è possibile”, il comedy show condotto da Stefano De Martino. Al suo fianco sono stati confermati Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che questa sera imiterà Mara Venier – dopo la rovinosa caduta della settimana scorsa – e Milly Carlucci. “Milly Carlucci è un volto nazionalpopolare. Da trent’anni o forse più, entra nelle nostre case, è una professionista della televisione. È una conduttrice con una grande capacità non solo di dialettica.

Francesco Arca "morte di papà ancora dolorosa"/ "Grazie a lui ho voluto una famiglia"

Conosce le lingue, ne parla quattro o cinque. L’educazione che ha ricevuto fa parte del personaggio che indosso: abbiamo fatto diventare Milly il generale della televisione italiana. È una Milly molto attenta alla disciplina e all’ordine. È poi padrona di casa, della situazione, come tutti i personaggi che imito”, ha raccontato il comico a The Wom, parlando della sua imitazione della conduttrice di Ballando con le stelle. Dopo la puntata a tema San Valentino e quella di Carnevale, quale sarà il tema della terza puntata di “Stasera tutto è possibile”?

Maurizio Lastrico/ "Non so cucinare, chiesi controfigura per tagliare le zucchine"

Stasera tutto è possibile: ospiti e prove della terza puntata

Gli ospiti della terza puntata di “Stasera tutto è possibile” sono: Nathalie Guetta, Andrea Pucci, Peppe Iodice, Claudio Lauretta, Bianca Guaccero, Elena Santarelli e Giovanni Esposito. Molti i giochi in cui i concorrenti si metteranno alla prova sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli: oltre all’immancabile “Stanza Inclinata” ci saranno “Step Burger”, “Decollo Immediato”, “Ma che musical” e “Il Grande Brivido”. Spazio anche a una nuova sfida, il “Patapouf”: alcuni ospiti saranno al centro del palco, bendati, e balleranno a tempo di musica, mentre gli altri potranno disturbare il gioco spostando e togliendo i pouf presenti sul palco. Quando si fermerà la musica chi è bendato dovrà cercare di sedersi su uno dei pouf presenti per passare al turno successivo, mentre chi rimane senza pouf è eliminato. A fine serata non ci saranno né vincitori né vinti, la regola è sempre solo una: divertirsi!

LEGGI ANCHE:

Isabella Ferrari: "non guardo mai un mio film finito"/ "Bellezza è importante, ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA