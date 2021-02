Stasera tutto è possibile non va in onda, perché?/ Al suo posto “La caserma”

Questa sera, martedì 16 febbraio, in prima serata su Rai 2 non andrà in onda il tradizionale appuntamento con “Stasera tutto è possibile”, lo show condotto da Stefano De Martino. Al suo posto andrà in onda “La Caserma”. La quarta puntata del docu-reality di Rai 2, infatti, era inizialmente prevista per mercoledì 17 febbraio alle 21.20, ma è stata anticipata di 24 ore. Uno spostamento, che al momento non ha ragioni di palinsesto specifiche. Questa sera il giornalista Aldo Cazzullo tornerà in caserma per tenere una lezione di storia sugli ultimi 100 anni alle reclute. Il giornalista racconterà la storia del tenente degli alpini Adolfo Ferrero, torinese classe 1897, morto a soli 20 anni il 19 giugno 1917. Il giorno prima di morire scrisse una commovente lettera ai genitori, dal fratello Beppe e dalla sorella Nina.

Stasera tutto è possibile non va in onda: ecco perché

Non è ancora stato confermato se la nuova puntata di “Stasera tutto è possibile” andrà in onda domani, mercoledì 17 febbraio, o se bisognerà attendere la prossima settimana. Gli ospiti di Stefano De Martino previsti nella quinta puntata, a tema “Mondo Animale”, del comedy show di Rai 2 sono il comico Sergio Friscia, la conduttrice Andrea Delogu, Clementino, l’attrice Barbara Foria, il comico Gianluca Fubelli, la bellissima Paola Di Benedetto e la cantante Anna Capasso. Immancabili gli ospiti fissi del programma: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che dopo aver imitato Barbera d’Urso si calerà nei panni di Maria De Filippi. Presente anche la mascotte del programma: il Panda, animato dal ballerino Egon Polzone.



