Stash, assente alla registrazione terzo serale Amici 21/ Ecco perché

Amici 21, Stash Fiordispino lancia un messaggio ai fan: positivo al Coronavirus

Alla vigilia del terzo serale di Amici 21, atteso per il 2 aprile su Canale 5, il beninformato Amici news dispensa come di consueto le anticipazioni tv del rinnovato appuntamento del sabato del talent -che si registra oggi. Tra quest’ultime, si rileva la non presenza in studio di uno dei 3 giudici adibiti alle votazioni del serale di Amici 21, si tratta di Stash Fiordispino. Il motivo dell’assenza dallo show di Canale 5? Il leader dei The Kolors è risultato positivo ai test sul Coronavirus, così come lui stesso fa sapere in queste ore in un’Instagram story condivisa in rete.

Nella storia rivelatrice, nel dettaglio, il cantante e polistrumentista mostra l’immagine del risultato della riscontrata positività al patogeno, ragion per cui non gli è possibile presenziare al terzo serale di Amici 21. Che possa essere sostituito da un altro vip, alla sua poltrona di giudice?

Stash Fiordispino presente o assente al terzo serale di Amici?

Tuttavia, i fan di Stash Fiordispino non dovrebbero temere la sostituzione del cantante nel ruolo di giudice al serale di Amici 21. Questo, dal momento che secondo il beninformato Amici news, il leader dei The Kolors prenderà parte allo show di Canale 5 in collegamento da casa, dov’è ora in isolamento preventivo, per la positività al Coronavirus.

