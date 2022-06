Stash balla con la figlia Grace al concerto Love Mi/ Web commosso: “Siete dolcissimi”

Stash balla con la figlia Grace al concerto Love Mi e commuove il web

È un periodo carico di emozioni per Stash. Il frontman dei The Kolors, al secolo Antonio Fiordispino, alcune settimane fa ha annunciato l’arrivo del secondo figlio. Lo ha fatto con un toccante post pubblicato su Instagram che recita: “E poi arrivi tu… a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo… e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo!”

La conferma è poi arrivata al serale di Amici, momento in cui Stash ha dichiarato di amare molto i bambini e di volerne fare tanti. Il cantante è infatti già papà di una bambina avuta dalla compagna Giulia Belmonte, la piccola Grace. È proprio quest’ultima la protagonista di un video dolcissimo che sta facendo il giro del web.

Giulia Belmonte commenta il video di Stash e sua figlia

Nel video in questione, Stash ha tra le sue braccia la piccola Grace e insieme a lei balla sulle note de La Dolce Vita di Fedez, Tananai e Mara Sattei, tormentone dell’estate. La dolcezza del video ha attirato i commenti entusiasti di tantissimi follower, tra i quali è spuntato anche quello della compagna e mamma di Grace, Giulia Belmonte, che ha commentato le immagini con un cuore rosso. C’è poi chi li ha definiti “dolcissimi”, chi ancora ha trovato il momento padre-figlia “commovente e speciale”.













