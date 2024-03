Stash, cantante dei The Kolors a Verissimo: “Il successo è frutto di tanta sofferenza”/ “Ringrazio Giulia…”

Stash, frontman dei The Kolors a Verissimo: “Sto vivendo un momento davvero bello…”

La puntata odierna di Verissimo è stata impreziosita da una lunga intervista di Stash, frontman dei The Kolors e reduce dall’esperienza a Sanremo 2024. Il cantante è partito proprio dal suo ultimo successo, “Un ragazzo, una ragazza”. “Sta arrivando sempre di più nelle vite di una persona, è un orgoglio incredibile. Per un’artista pop questo è sempre il gol più assoluto. A mia madre interessa più come sto io rispetto al resto, dal punto di vista emotivo sto vivendo un momento davvero bello della mia vita”.

Proseguendo nel suo racconto, Stash ha offerto un’analisi del successo ottenuto e di come secondo la sua esperienza di vita sia riuscito a trovare la giusta chiave di lettura anche attraverso i momenti bui. “Io penso che il successo, in generale, è il risultato di tanti fallimenti; ti fanno vivere lo sconforto più totale, ma grazie a quei momenti e in base alla mia esperienza, è lì che capisci chi realmente sei e quello switch arriva proprio in quel momento”. Il cantante ha poi aggiunto: “Non avendo più da perdere ci metti dentro la sincerità, come è successo a noi; ci siamo detti: ‘Non pensiamo alle classifiche, tiriamo fuori ciò che vogliamo fare’. Il primo brano che è arrivato primo in radio ‘Pensare male’ con Elodie è la conferma che quando sei sincero le soddisfazioni arrivano”.

Stash, dall’amore per Giulia Belmonte al toccante ricordo di suo nonno: “Il più grande regalo…”

Parlando dei momenti difficili soprattutto agli albori della carriera, Stash dei The Kolors ha spiegato come abbia prima trovato rifugio nella sua band e poi nel cuore della sua compagna, Giulia Belmonte. “Per me la band dal punto di vista professionale è sempre stato un grande vantaggio, i momenti difficili li vivi con loro. Dal punto di vista emotivo invece mi sono sentito solo, non riuscivo a vedere un bel futuro, ho avuto anche degli attacchi di panico quando mi sono trasferito a Milano e stavo da solo quando tutti i miei amici erano a Napoli. Quando c’era un problema ho però pensato a qualsiasi modo per risolverlo, quando sei giù è comunque qualcosa che ti forma”. A proposito di Giulia Belmonte ha invece spiegato: “Poi è arrivata Giulia nella mia vita che mi ha allargato la visuale sulla vita, sul futuro. Senza programmare, sono arrivate cose assurde come le nostre due figlie; questa cosa per me è stato il vero cambio di vita dal punto di vista umano”.

Avviandosi verso la chiusura dell’intervista a Verissimo, Stash ha avuto modo di argomentare anche aspetti che riguardano la sua quotidianità nel privato, come il ruolo di genitore delle sue due splendide figlie. “Come sono come padre? A volte mi sento bambino come loro, altre volte mi ritrovo però a dover dire di ‘no’, che sono tosti perchè vorresti sempre dire sì. Sono però importanti perché innescano il meccanismo del talento; se avessimo sempre avuto tutto e subito dai nostri genitori senza capirne l’importanza, perché avremmo dovuto sviluppare un talento?”. A proposito del compianto nonno ha invece spiegato: “Il più grande regalo che mi ha fatto mio nonno è stato quello di avere sempre un obiettivo da raggiungere. Lui era molto ‘old school’ ma mi rendo conto che tanto di quello che mi ha insegnato si riflette anche su come sono con le bimbe a casa”.











