Dalla fortunata partecipazione ad Amici che lanciò nel mondo della musica, è passato un sacco tempo, dieci anni per l’esattezza. Antonio Stash Fiordispino ha vissuto alti e bassi con i The Kolors, la band con cui vinse la quattordicesima edizione del talent show, ottenendo anche il Premio della Critica assegnato dai giornalisti. Da allora il gruppo ha sfornato hit e tormentoni a non finire, anche se non sono mancati i momenti bui, come confidato in diverse interviste dallo stesso Stash.

Tra le fasi più difficili, quella in cui Stash ha avvertito la necessità di rimettersi in discussione ed esplorare nuove strade, nonostante lo scetticismo dell’industria musicale. Il bivio giusto sarebbe stato imboccato con Italo Disco, una canzone diventata tormentone e ottenendo un successo inaspettato. “Per noi è stato un nuovo inizio, una ripartenza con un nuovo team discografico”, ha raccontato Stash in una intervista a Radio Deejay.

Stash e il successo dei The Kolors: “Non ce lo aspettavamo…”

“Non ce lo aspettavamo perché di solito si parte sempre un pochino dal basso, poi si inizia a radicare e infine si cresce. Invece questa canzone è stata una bomba vera e propria, la gente l’ha amata sin da subito”, ricorda felice e soddisfatto Stash. Oggi la testa è rivolta ai tanti impegni che vedono la band in giro per l’Italia, tra concerti e grandi ospitate.

Per quanto riguarda i grandi eventi e l’assenza da Eurovision (secondo molti il loro brano ‘Tu con chi fai l’amore’ sarebbe stato perfetto) Stash assicura di non avere rimorsi e di non aver mai pensato alla scorciatoia di San Marino Song Contest: “Non potrebbe mai accadere di vederci su quel palco. Siamo distanti da quella kermesse”, chiarisce ancora Stash ai microfoni di radioitalia.it

