Stash, chi è il cantante e leader dei The Kolors

Tra gli ospiti di questa sera di C’è posta per te troveremo Stash, il noto artista napoletano e leader dei The Kolors sarà uno dei protagonisti delle storie nel programma di Canale Cinque. Il cantante e trionfatore di Amici con la sua band, ha raccontato come negli ultimi anni le cose siano cambiate dopo qualche anno di dubbi riguardo al loro percorso professionale. A cambiare le carte in tavola è stato senza dubbi il successo di Italodisco: “Italodisco ha segnato un nuovo inizio nel nostro percorso: c’è un prima e un dopo quella canzone” ha confessato Stash che di recente è tornato al Festival di Sanremo con la sua band e il brano Tu con chi fai l’amore.

Stash e I The Kolors si sono formati nel 2009 a Napoli e dopo qualche anno di esibizioni si sono ritrovati davanti al palcoscenico televisivo grazie all’avventura ad Amici di Maria De Filippi, mentre nel 2018 è arrivato il debutto in gara al Festival di Sanremo con il brano Frida.

Stash e il successo con i The Kolors: “Non ci siamo mai sentiti morti”

Negli ultimi anni la band napoletana è riuscita a trovare un grande successo in termini di popolarità grazie ad alcuni tormentoni sfornati, da Italodisco a Karma, passando per Un ragazzo una ragazza e Tu con chi fai l’amore, il recente successo sanremese dei The Kolors capitanati da Stash.

“Non ci siamo mai sentiti morti, artisticamente parlando, però qualche difficoltà l’abbiamo incontrata, siamo ripartiti da zero dopo tante delusioni” ha confidato il cantante che ha ammesso come le difficoltà non abbiano piegato la resistenza della band napoletana. Un successo dopo l’altro a seguito di tanti sacrifici, i The Kolors sono riusciti così a costruirsi una carriera prestigiosa e colma di grandi soddisfazioni negli ultimi anni. Stash negli anni è riuscito anche a formare una famiglia, confidando come i suoi figli siano il suo punto debole: “A loro non riesco mai a dire di no”.

