Stash è il cantante dei The Kolors, band che ancora una volta sarà tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2025 e avrà l’obiettivo di stupire ancora. Molti non lo sanno ma Stash Fiordispino è legato da tempo ormai con Giulia Belmonte, un personaggio che anch’egli fa parte del mondo dello spettacolo, andiamo a vedere nello specifico chi è.

Giulia Belmonte nasce ad Atri il 13 Agosto 1995, si laurea in Scienze della Comunicazione e prende il tesserino come giornalista pubblicista. Non solo giornalista in quanto Giulia si fa subito notare per la sua bellezza, lavora come fotomodella e come influencer visto che ha oltre 250 mila di follower sui social. Ha partecipato tra le altre cose a Miss Italia e nel 2013 ha vinto Miss Abruzzo.

Ha lavorato nel workshop di Sportitalia nel 2017 e ha collaborato con diversi emittenti sportive, in particolare TeleLombardia. Oltre allo sport ha preso parte a programmi di Cultura e Storia e su Telenova ha condotto il programma Magia d’Oriente che raccontava le bellezze di città come Bali o altre limitrofe.

Giulia Belmonte e un grande legame con Stash Fiordispino

Più volte sui social Giulia e Stash si sono mandati messaggi e dediche d’amore, testimonianza di un legame piuttosto forte. Stash a Verissimo ha rilasciato un’intervista dove parlava cosi della sua compagna: “Giulia è la persona più bella che io abbia mai conosciuto, lei è il miracolo della mia vita e da quando c’è lei nella mia vita tutto è più bello”.

Una delle curiosità riguardo Stash e Giulia è che quasi nessuno conosceva la loro storia e a raccontare di loro fu Maria De Filippi che fece gli auguri in diretta alla coppia per la gravidanza, una notizia che prima nessuno conosceva davvero. La coppia ha due figlie, Grace e Imagine e spesso sia Stash che Giulia fanno bellissime dediche social.

Parlando del compagno e delle figlie Giulia raggiante aveva raccontato: “Io sono più felice, guardo Stash e le nostre figlie e capisco che non ci manca nulla”. E proprio alle figlie Giulia dedicò: “Il nostro primo incontro è stato il più bello della mia vita, con voi sono nata anche io. Sono grata alla vita per avermi dato un amore cosi grande”, ha concluso la donna.