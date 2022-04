Stash/ Da Amici a papà per la seconda volta: “con Giulia già ti sentiamo”

Stash, dopo Grace arriva il secondo figlio

Stash, il leader dei The Kolors, presto sarà padre per la seconda volta. Sui social l’annuncio della seconda gravidanza della compagna Giulia Belmonte, la giornalista e modella di 27 anni a cui è legato da diverso tempo. Un grande amore quello nato tra i due suggellato dalla nascita della piccola Grace, la primogenita che ha cambiato le loro vite. Pochi giorni fa l’annuncio della gravidanza bis per la coppia che è in dolce attesa di un fratellino o di una sorellina per la piccola Grace. “Grazie per questo altro miracolo!” – ha scritto il cantautore napoletano, giudice del serale di Amici di Maria De Filippi, che ha condiviso con il suo pubblico e fan la fotografica della prima ecografia. ”

Stash e Giulia Belmonte, secondo figlio dopo Grace/ L'annuncio: "Arrivi tu..."

“E poi arrivi tu… a moltiplicare tutto ciò che provo e che vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie. Già ti sentiamo… e non vediamo l’ora di abbracciarti! Grazie per questo altro miracolo!” – ha scritto a corredo della foto.

Stash, papà per la seconda volta: l’annuncio sui social

Stash e Giulia Belmonte sono al settimo cielo. La coppia ha condiviso sui social la notizia dell’arrivo di un secondo figlio. Cresce così la famiglia dopo la nascita della piccola Grace, visto che i figli presto saranno due. La prima ecografia del nascituro ha emozionato tantissimi i fan del cantante che hanno notato un particolare: la chitarra immortalata è la stessa utilizzata dal leader dei The Kolors usate durante una performance dedicata proprio alla figlia Grace. Un video che ha emozionato in cui il cantante ha detto: “non esiste uno sguardo più sincero del tuo, un amore più sincero del tuo, un sorriso più sincero del tuo. Mi hai fatto capire quanto può essere intenso ogni secondo della vita”.

Giulia Belmonte e Grace, fidanzata e figlia di Stash/ Lui: "sa rispettare le mie scelte"

Che dire, la storia d’amore tra Stash e Giulia procede a gonfie vele. Proprio il cantante dei The Kolors parlando della compagna ha detto: “Giulia sa rispettare le mie scelte, il mio silenzio, soprattutto la nostra voglia di privacy. Giulia e mia figlia appartengono a un qualcosa che forse non saprei nemmeno descrivere a parole”.

