Stash/ Dalla figlia Grace a giudice ad Amici 2021, l’attacco ad Alessandra Celentano

Momento positivo per Stash che non solo è diventato papà da qualche mese ma ha avuto modo di tornare ad Amici 2021 e non come prof o come concorrente come ha fatto per la versione vip, bensì come giudice insieme a Stefano de Martino ed Emanuele Filiberto. Proprio con loro oggi sarà ospite a Verissimo per parlare di quello che succede nel programma, quali sono i suoi cantanti o concorrenti preferiti ma, soprattutto, parlare di quello che è il suo futuro da papà e da artista dopo l’anno sabatico che ha preso per vivere il momento dell’attesa insieme alla sua compagna Giulia Belmonte e poi la nascita della sua piccola Grace con cui ogni tanto posa sui social ma tenendo il viso il più possibile nascosto e protetto. Stash è sicuramente in un bel periodo e lui stesso ha commentato la nascita della sua bambina nel giorno in cui ha festeggiato per la prima volta la Festa del papà dicendosi incredulo di come la sua vita sia cambiata nell’ultimo anno.

La nascita di Grace e gli screzi con Alessandra Celentano

In particolare, Stash ha commentato: “Sono grato alla vita per quello che mi sta facendo provare, capire e sentire. Saper riconoscere uno stato d’animo in maniera lucida non è sempre facile… spesso ci distraggono troppe cose se ci guardiamo dentro… spesso c’è troppo caos e finiamo per non riuscire a vedere nitidamente quello che siamo e proviamo davvero”. Lui ha avuto modo di fare tanti viaggi nel suo io tirando fuori sentimenti e sensazioni nuove che adesso i fan attendono di sentire nel suo nuovo lavoro. Unico neo di questa sua vita perfetta sembra essere Alessandra Celentano. Naturalmente stiamo un po’ esagerando proprio per trovare un po’ di ‘marcio’ nella sua attuale vita perfetta. I due spesso sono in contrasto con i giudici e le idee che hanno sui concorrenti in gara ad Amici 2021 e Stash è arrivato a dire che quella della Celentano è un po’ cattiveria gratuita anche se lei è convinta di essere oggettiva e utile al futuro dei ragazzi.

