Stash dei The Kolors choc: “Ho subito un furto in casa”/ “Sto facendo tutte le denunce”: cos’è successo

Ladri in casa di Stash, leader dei The Kolors: cos’è successo

Momenti di preoccupazione per Stash, leader dei The Kolors, e la sua famiglia. In giorni in cui il cantante avrebbe dovuto essere molto presente sui social, per spingere il nuovo brano della sua band, Stash è invece scomparso e il motivo lo ha spiegato lui stesso proprio nelle ultime ore. Il cantante ha infatti subito un furto nella sua casa di Milano, dove da circa tre anni vive con la sua compagna Giulia Belmonte e le loro figlie Grace e Imagine.

“Purtroppo ho subito un furto a casa e sto facendo tutte le denunce necessarie. Ringrazio le forze dell’ordine che sono intervenute tempestivamente”, ha scritto Stash sul suo profilo Instagram, chiarendo le motivazioni del suo allarmante silenzio.

In coda al messaggio, non è mancato un pensiero di Stash al nuovo brano, che, stando alle sue parole, ha avuto un ottimo esordio: “Intanto Karma viaggia nell’aria e sono felice che vi stia piacendo. A presto“, parole queste arrivate dopo un primo messaggio allarmante del cantante, che scriveva: “Purtroppo, mentre “KARMA” viaggia nell’aria, mi è successa questa cosa.. Perdonate l’assenza di questi giorni. A presto!”. Il nuovo brano dei The Kolors, in effetti, viaggia veloce: uscito lo scorso 3 maggio, su Spotify ha collezionato oltre 230mila stream, preparandosi a diventare un nuovo tormentone estivo.

Intanto, dopo un iniziale silenzio, anche Giulia Belmonte, compagna di Stash, ha rotto il silenzio, condividendo il messaggio pubblicato dal cantante, al quale ha aggiunto due faccine: una in lacrime, l’altra disgustata.

