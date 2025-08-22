Stash dei The Kolors ha il Covid: il cantante lo ha annunciato su Instagram, svelando come sono le sue condizioni di salute oggi

Con un messaggio pubblicato ieri attraverso il suo profilo Instagram, Stash, frontman dei The Kolors, annunciava la cancellazione del concerto previsto a Egira in serata a causa di problemi di salute. Poche ore dopo questo annuncio, il cantante è tornato sui social, stavolta mostrandosi personalmente in un video nel quale ha fatto sapere che le sue condizioni non sono migliorate e che per questo è costretto ad annullare altri concerti. Il motivo? Il cantante ha il Covid.

In una serie di storie su Instagram, Stash ha spiegato ai fan in apprensione di essere stato appena visitato da un dottore che gli ha confermato uno stato di infiammazione ancora in atto, nonostante le dosi importanti di cortisone che sta assumendo per tornare sul palco.

Stash dei The Kolors ha il Covid ma tranquillizza i fan: ecco come sta

Ma non è tutto: come annunciato, il cantante ha anche ammesso di aver contratto il Covid: “Tra l’altro mi sono beccato pure questo bel regalino che seppur declassato a influenza, il Covid è pur sempre un bel regalino da ricevere in pieno agosto.“, ha spiegato, mostrando anche il test, positivo, appena fatto: “E niente per cui stasera e ovviamente anche domani sera non sarò in grado di salire sul palco”, ha aggiunto, confermando l’annullamento di altri due concerti previsti per il suo tour estivo. “Non sapete quanto sia mortificante per noi sapere che migliaia di persone ci stavano aspettando”, ha concluso con amarezza il celebre cantante. Forte è stato però il supporto dei fan in queste ore: Stash, nonostante quanto annunciato, sta bene, e si è mostrato in video proprio per tranquillizzare coloro che temevano problemi più importanti. Servirà solo un po’ di tempo per rimettersi completamente.

