Stash dei The Kolors riesce a salvate un cane rinchiuso e maltrattato: il cantante ha filmato tutto in un video pubblicato su Instagram

Si stava recando a Vieste, in Puglia, per il suo nuovo concerto estivo quando Stash, frontman dei The Kolors, si è imbattuto in una situazione che lo ha lasciato inorridito e di fronte alla quale non è riuscito a rimanere con le mani in mano. Il celebre cantante si è ritrovato di fronte ad un cane maltrattato mentre si trovava in viaggio e ha deciso di rendere pubblica la situazione, chiedendo poi immediatamente l’intervento dei Carabinieri.

“Abbiamo appena assistito a questo scempio sulla SP53 all’altezza di Mattinatella in direzione Vieste. Per favore, aiutateci a denunciare questo schifo”, ha scritto Stash a corredo di un video che mette in evidenza la situazione di maltrattamento del cane. L’animale è chiuso in gabbia e senza alcuna assistenza, attorniato da escrementi. Una situazione indicibile, di fronte alla quale il cantante ha mostrato forte turbamento.

“Ma come si fa a essere così crudeli? Era lì da giorni, in una intercapedine sporca, solo e terrorizzato.”, ha fatto notare il cantante, mostrando lo spavento del cane al solo avvicinarsi a lui. Così, alla denuncia pubblica è seguita la telefonata alle autorità competenti, nella speranza di salvare l’animale quanto prima. Stash dei The Kolors si è detto subito rincuorato dalla partecipazione dei Carabinieri, che hanno dimostrato sin da subito una forte empatia rispetto alla situazione del cane maltrattato. Poco dopo, Stash ha pubblicato un altro post attraverso il suo profilo Instagram nel quale ha annunciato che l’intervento dei Carabinieri è finalmente avvenuto e che il cane è stato salvato da quella condizione di maltrattamento. Il gesto di Stash ha comunque scatenato molti complimenti da parte degli utenti del web, che hanno apprezzato il suo pronto intervento.

