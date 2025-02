Nessun dubbio sulla presenza scenica di Stash dei The Kolors, gli ultimi ad esibirsi al Festival di Sanremo 2025, ma senza dubbio tra i protagonisti anche sui social, tra meme e ironia. La loro canzone “Tu con chi fai l’amore” è destinata a diventare una hit estiva per molti utenti, ma la maggior parte di essi si sono soffermati sul look del frontman, in particolare sui capelli e i suoi ricci inediti.

TESTO TU CON CHI FAI L'AMORE, CANZONE THE KOLORS/ Analisi e significato: viva l'istinto (Sanremo 2025)

In molti hanno notato una certa somiglianza con Tony Effe. Infatti, ci sono commenti sui social del tipo: “Ma stash è diventato più tony effe di tony effe #sanremo2025“.

Stash dei The Kolors tra meme e confronti sui social

Ma c’è anche chi ha tirato in ballo il film del 1988 “Il principe cerca moglie“. Sempre restando in tema cinematografia, qualcuno ha tirato in ballo un’altra pellicola, ma un po’ più recente rispetto alla precedente. “Stash palesememte é la versione adulta del bambino di That’s my boy“, film del 2008.

Giulia Belmonte, chi è la compagna di Stash/ "Il miracolo della mia vita", un passato in tv e una rivelazione

Ci sono poi meme che accostano Stash dei The Kolors a Michael Jackson. A voi le considerazioni sul nuovo look, così come quelle sulla canzone che hanno portato sull’Ariston.

ma stash è diventato più tony effe di tony effe #sanremo2025 pic.twitter.com/s1L9Tj9pzk — lollo/sexy magico 🪩 (@comedicoiooo) February 12, 2025