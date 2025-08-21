Stash dei The Kolors sta male ed è costretto ad annullare il concerto di oggi, 21 agosto 2025, a Egira: l'annuncio del cantante e cosa gli è successo

Un messaggio pubblicato su Instagram ha allarmato tutti i fan dei The Kolors. Stash, frontman della band, ha annunciato l’annullamento del concerto previsto oggi, 21 agosto, a Egira, dove erano attese migliaia di persone. Il cantante sta male al punto tale da essere costretto al riposo assoluto almeno per le prossime 24 ore. Il cantante ha deciso di dare la triste comunicazione attraverso una story pubblicata sul social, in cui svela di essere stato appena visitato da alcuni dottori.

“Vi scrivo dalla camera d’albergo da cui sono appena andati via due medici che mi hanno visitato. – ha esordito il cantante, svelando cosa gli hanno detto – Purtroppo, dopo la loro diagnosi, sono costretto a riposo assoluto e terapia di cortisone per le prossime 24 ore.” Stash non è entrato nel dettaglio, spiegando qual è questa diagnosi, ma ha continuato il suo messaggio, dicendosi rammaricato per il pubblico che attendeva il concerto. Probabilmente, a colpirlo, potrebbe essere stato un malore passeggero che ha toccato anche le corde vocali.

Stash dei The Kolors annulla il concerto a Egira perché sta male: “Non riesco a salire sul palco”

“Sono profondamente dispiaciuto per il concerto di questa sera a Egira, dove si attendevano oltre 10.000 persone, – ha ammesso Stash dei The Kolors, spiegando di essere del tutto impossibilitato ad esibirsi – ma purtroppo non riesco proprio a salire sul palco. Spero davvero si possa trovare una nuova data per recuperarlo più avanti.” Il cantante, ex di Amici, necessita dunque di rimettersi prima di tornare sul palco. Questa estate è stata, d’altronde, ricca di impegni per la band, che ha ottenuto un grandissimo successo anche con l’ultimo singolo ‘Pronto come va’, diventato uno dei tormentoni di questi mesi.

