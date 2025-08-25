Stash dei The Kolors, alle prese nuovamente con il Covid, racconta ai followers cosa ha vissuto durante la pandemia.

Stash dei The Kolors che ha dovuto annullare i concerti a causa delle condizioni di salute, attraverso i suoi canali social, ha svelato di aver contratto il Covid. Attraverso alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, il cantante ha svelato come sta per poi condividere alcune paure legate al covid e risalente al periodo della pandemia. “Ho fatto un altro tampone e sono positivissimo, non sento più i sapori e odori, sensazione che ho già provato, ed è fastidiosissimo. Tutto quel cortisone che ho preso non ha aiutato, è stato solo come buttare benzina sul fuoco. Devo solo aspettare che passi”, ha spiegato il cantante.

Stash, poi, ha deciso di tornare indietro a cinque anni fa svelando di essere stato in ospedale, a causa del Covid, durante il periodo della pandemia che ha stravolto le abitudini di tutti a causa del lockdown e del contatto fisico ridotto al minimo.

La confessione di Stash dei The Kolors sul Covid

Dispiaciuto per essere stato costretto ad annullare i concerti non potendo così ricevere l’affetto del pubblico che aspettava da tempo, Stash ha deciso di aprire il proprio cuore condividendo alcune riflessioni sul Covid svelando di aver vissuto un periodo davvero brutto. “Tanti mi chiedono nei messaggi di non scrivere Covid e di chiamarla influenza. Vi giuro… sono l’esempio vivente che Covid e influenza stagionale sono due cose distinte e separate”, ha fatto sapere il cantante. “Non l’ho mai detto ma io sono stato all’ospedale durante il Covid con la polmonite da tutti e due i lati e con l’ossigeno attaccato e con la paura fottuta di morire e vi assicuro che non era influenza stagionale”, le parole dell’ex di Amici di Maria De Filippi.

“Oggi abbiamo più strumenti per debellarlo ma perdonatemi, non posso dimenticare quello che ho vissuto. Se sono positivo ad un tampone, se devo prendere un aereo, non ce la faccio a non proteggermi e a non proteggere le altre persone, magari c’è la signora di ottant’anni che vorrebbe abbracciarti e quell’abbraccio potrebbe essere letale per lei. È rispetto nei confronti del prossimo”, ha concluso lui.