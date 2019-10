Stash duetto con Filippo Bisciglia/ Cosa canteranno stasera? (Amici Celebrities)

Stash è pronto per ritornare ad Amici Celebrities e questa volta potrà unirsi ad un concorrente in particolare per affrontare la fase dei duetti. Il cantante ospite avrà la possibilità anche di agevolare o mettere i bastoni fra le ruote a tutti gli aspiranti finalisti ed in base alle anticipazioni emerse in queste ore, sembra proprio che riuscirà a trasformare il duetto in una vittoria. In particolare potrà esibirsi al fianco di Filippo Bisciglia, a cui verrà consegnata la maglia oro in previsione della finale. Quale sarà invece il brano scelto per questa parentesi a due? Ancora nessuna voce di corridoio in merito, ma di certo farà parte del repertorio del frontman dei The Kolors. Sceglierà di rievocare il suo Everytime, il singolo che ha pubblicato alla fine del suo percorso nella scuola di Maria De Filippi, centrando tra l’altro la prima posizione su iTunes? Oppure preferirà una delle canzoni più recenti? In particolare da Frida (mai, mai, mai), presentata al Festival di Sanremo dell’anno scorso, fino a Come le onde, realizzato con J-Ax. Senza dimenticare l’ultimissimo Los Angeles con Gué Pequeno.

Stash: ultimi concerti prima dello stop invernale

Ultimi concerti per Stash e i The Kolors, prima dello stop invernale. Il tour verrà ripreso comunque il prossimo anno, ma per ora la band italiana potrà incontrare i fan solo grazie al live di Roma, previsto nella prima serata di oggi presso Largo Venue, e domani a Pozzuoli, presso il Duel Beat. Impossibile richiedere altre date prima della chiusura definitiva dei cancelli: “Ci siamo già stati in agosto. Cerchiamo di toccare tutte le città… questi sono gli ultimi due concerti”, risponde il cantante ad una fan di Bergamo, che gli ha chiesto di fare una capatina anche nella sua città. Durante il concerto nella città partenopea potrebbe tra l’altro comparire sul palco anche un altro volto noto: Fru dei The Jackal. Lo stesso Stash lo ha invitato pubblicamente, dopo averlo incontrato dal vicino per un abbraccio fraterno e commentando una sua particolare descrizione del momento: “Pensare male di me anche se in fondo non vuoi. Ma in realtà lo vuoi perchè io sono il peggio caso umano disperato con millemila difetti che non capisce che se i suoi rapporti finiscono è colpa sua e del suo carattere di merd@”, ha scritto il comico intellettuale.

