Stash e Giulia Belmonte, compleanno d’amore per lui/ “La mia vera vittoria…”

Stash, il frontman dei The Kolors compie oggi, martedì 7 luglio, 31 anni. Per il cantante è un compleanno davvero speciale perchè tra qualche mese diventerà papà per la prima volta. Innamorato della sua Giulia Belmonte che i fans stanno imparando a conoscere dopo l’annuncio della gravidanza avvenuto nel corso della finale di Amici Speciali, Stash sta trascorrendo il giorno del suo 31esimo compleanno con le persone che ama. Proprio Giulia con cui si sta godendo tutta la fase della gravidanza, lo ha sorpreso riempiendo il letto di palloncini con la scritta Stash. Una sorpresa speciale per il cantante che, accanto alla bellissima Belmonte, ha trovato la sua metà della mela. Nonostante siano entrambi ancora giovani, infatti, hanno deciso di tuffarsi in un’aventura straordinaria che li unirà per il resto della vita e sui social lo stesso Stash non nasconde la sua emozione.

STASH E GIULIA BELMONTE: COMPLEANNO CON UN FIGLIO IN ARRIVO

Sommerso dall’amore dei suoi fans, Stash ha voluto ringraziare tutti con un messaggio pubblicato su Instagram condividendo anche l’emozione che sta vivendo in quello che definisce “un momento surreale della sua vita“. “A prescindere dai dischi di platino, i primi posti, i premi e tutti i traguardi professionali, sentire così tante persone accanto a me è la cosa che considero la mia più grande vittoria. La mia vittoria umana”, ha scritto il frontman dei The Kolors. “Sono un un momento surreale della mia vita e sapervi così vicini mi fa stare bene. Spero un giorno di riuscire a restituirvi tutto quello che ogni volta, ormai da anni, mi fate vivere. Grazie davvero”, ha scritto il cantante brindando al suo 31esimo compleanno.



