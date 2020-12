STASH E GIULIA BELMONTE/ Nascita di Grace? “È andato tutto alla grande” (Verissimo)

C’è anche Stash, tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin in onda su Canale 5 ogni sabato pomeriggio a partire dalle 16. Il leader dei The Kolors è appena diventato padre insieme a Giulia Belmonte, giornalista e modella appassionata di sport e comunicazione, che – il 3 dicembre scorso – ha dato alla luce la piccola Grace. “È appena nata Grace”, ha scritto in quest’occasione su Instagram il papà, “io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora… Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento”. E sulla mamma: “Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande!!! Brava mami, sei immensa!”. Nella didascalia del post, sotto a una foto che lo ritrae in ospedale insieme alla Belmonte, Stash ha anche ringraziato i fan che si sono congratulati con lui alla notizia della paternità: “Grazie a tutti per gli auguri!”, ha scritto, con tanto di cuore rosso.

Stash e Giulia Belmonte diventano genitori

“Quando Maria De Filippi ha annunciato la dolce attesa mia e di Giulia il mio cellulare è impazzito”, ha raccontato Stash quest’estate in un’intervista al settimanale Chi. “La cosa che più mi ha fatto sorridere è che molte persone, anche vicine a noi, mi chiedevano: ‘Ma è vero?’. Sono sempre stato riservato e la paternità, ovvero l’evento più bello del mondo fino a quel momento, era un qualcosa che apparteneva solo a me”. Giulia Belmonte ha scoperto di essere incinta durante il lockdown, un momento che Fiordispino descrive in questi termini: “Mentre eravamo pieni di paure per ciò che accadeva fuori, abbiamo ricevuto questo regalo. È stata un’iniezione di forza inspiegabile. Avere un figlio è meraviglioso. Io ho sempre desiderato diventare padre. Ma, tra paure e angosce, non ho mai avuto nemmeno il coraggio di dirlo. Oggi invece sono felicissimo”.

Stash e Giulia Belmonte, una coppia ‘social’

In questi mesi, da quando hanno scoperto che stavano per diventare genitori, Stash e Giulia Belmonte hanno rilasciato diverse dichiarazioni ai giornali e sui social condividendo col pubblico il loro stato d’animo. I due sono relativamente giovani, e – come tali – pienamente inseriti in una certa realtà mediale che li vede spesso e volentieri al centro della scena. Tuttavia, prima dell’annuncio ufficiale, Stash non aveva mai parlato del suo profondo desiderio di mettere su famiglia: “Dentro me questa voglia esiste e cresce da sempre”, ha ammesso recentemente. “Avevo paura di dire: ‘Io voglio diventare papà’. E ora che lo sono, dico grazie, sono grato alla vita”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA