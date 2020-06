Stash e Giulia Belmonte si sposano?/ “Diventeremo genitori a novembre e poi..”

Con una romantica rivelazione sul palco di Amici, Stash ha annunciato, quattro mesi dopo la scoperta, che presto diventerà papà. Inutile dire che quella stessa sera si è aperta una vera e propria caccia alla donna che ha rubato il cuore al frontman dei The Kolors arrivando presto al suo nome, Giulia Belmonte. Bella, volto noto della televisione e giornalista “la madre di mio figlio”, come la definisce l’innamorato Stash che proprio al settimanale Chi di oggi ha rivelato quali sono i loro progetti per il futuro tra nascita e matrimonio: “Una ragazza stupenda che sarà la madre di mio figlio. Ci siamo conosciuti un anno fa e poi la frequentazione si è intensificata quando abbiamo capito che si poteva costruire un amore solido. Oggi viviamo a Milano e siamo pronti ad allargare la famiglia. Giulia è entrata nel quarto mese. In autunno, intorno a novembre, diventeremo genitori. Che altro aggiungere…siamo felici ma lo dico a bassa voce”.

STASH E GIULIA BELMONTE PRONTI PER LA NASCITA DEL LORO BAMBINO E POI LE NOZZE?

Lo stesso Stash continua raccontando poi della voglia di mettere radici ma non prima di aver stretto tra le braccia il loro bambino. I due adesso vivono a Milano e a novembre avranno modo di conoscere il loro bambino e poi guarderanno al futuro e, magari, alle nozze anche se il frontman dei The Kolors ha spiegato a chi: “Calma, calma: aspettiamo e godiamoci questa nascita. Al momento le nozze non sono previste, priorità alla vita che sta arrivando”. Molto probabilmente non ci sarà alcun matrimonio per un po’, almeno non per questo 2020, dopo l’arrivo del bambino si vedrà anche se a quel punto, salvo cambiamenti, Stash potrebbe essere impegnato di nuovo ad Amici.



