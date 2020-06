Stash e i The Kolors rinunciano alla finale di Amici Speciali/ Random al loro posto?

Pubblicità

Stash sconvolge tutti annunciando sui social che lui e i suoi The Kolors hanno deciso di rinunciare al posto di finalisti ad Amici Speciali. A due giorni dall’ultima puntata, come un fulmine a ciel sereno, arriva l’annuncio del frontman che è certo di fare la cosa giusta soprattutto alla luce del fatto che è stato mentore di alcuni ragazzi della scuola in questi ultimi anni e che, quindi, deve dare loro lo spazio giusto per andare avanti. Con un video in cui appare solo davanti alla telecamera, Stash spiega: “Pur essendo molto lusingato di essere stato scelto come finalista, sin da subito, sin dal primissimo momento dopo la puntata, mi sono sentito di rinunciare a quel posto da finalista. Seppur simbolico, quel trofeo è pur sempre un’opportunità. Io di opportunità da questo posto ne ho avute già tante”. Con queste parole il frontman ha iniziato il suo discorso che si è concluso dicendo che questa è sicuramente la cosa giusta da fare in questo momento.

Pubblicità

STASH E I THE KOLORS RINUNCIANO ALLA FINALE DI AMICI SPECIALI A FAVORE DI RANDOM?

La patata bollente a questo punto passa nelle mani degli altri finalisti, Michele Bravi, Irama e Alessio che dovranno fare un altro nome e completare così la rosa dei 4 che concorreranno alla vittoria finale. Lui stesso ha spiegato nel video: “A decidere chi sarà la persona che prenderà il mio posto saranno gli altri tre finalisti, esattamente come hanno fatto con me. Per cui, ci vediamo venerdì, ci divertiremo”. Alla finalissima di domani prenderanno posto i 4 finalisti ma anche gli eliminati della scorsa puntata per uno spettacolo da non perdere anche se i fan in queste ore sembrano pronti a fare il nome di Random come possibile finalista. Il rapper è arrivato in trasmissione proprio dopo un incontro con Stash e domani uscirà “Montagne Russe”, il primo Ep. Solo una coincidenza?

Ecco il video annuncio:





© RIPRODUZIONE RISERVATA