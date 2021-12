Stash e The Kolors/ Dopo “Leoni al sole” arriva un nuovo disco? Assenti a Sanremo 2022

The Kolors: l’ultimo singolo “Leoni al sole”

Anche i The Kolors sul palco di Capodanno in Musica, il concerto di fine anno in onda su Canale 5 subito dopo il discorso del Presidente della Repubblica. Nelle ultime interviste i The Kolors hanno dichiarato di star lavorando per definire meglio i confini della loro identità musicale. Proprio il frontman napoletano della band, Stash Fiordispino ha preannunciato una nuova stagione di produzione musicale del tutto innovativa, che prevede la collaborazione di Jacopo Pesce, definito dal cantante come il “capitano” degli ultimi progetti avanzati dal gruppo e anche di quelli futuri. Proprio Stash si è cimentato in questo ultimo anno nella fase produttiva dei testi, mettendo in musica le emozioni positive vissute nella vita personale (il cantante è diventato papà). Di recente la band è stata intervistata da Giulia Stabile per presentare il nuovo singolo “Leoni al sole”. Si tratta di una citazione degli anni ’60 che raccontava di ragazzi in vacanza sulla costiera amalfitana, lo stesso videoclip è ambientato negli anni ’80, un periodo in cui i cantanti hanno dichiarato di volersi ispirare.

The Kolors: grandi assenti a Sanremo 2022

I The Kolors non parteciperanno al Festival di Sanremo 2022. La loro presenza sembrava data per certa, ma Stash e compagni non sono stati confermati trai i Big del prossimo festival. I più attenti hanno notato che Stash ha tolto il follow su Instagram ad Amedeus: una ripicca per non essere stati scelti? L’ultima volta che il gruppo ha partecipato a Sanremo risale all’edizione condotta da Baglioni. Il nuovo percorso musicale iniziato dalla band negli ultimi mesi è stato da loro stessi definito come un percorso complesso di citazioni e nostalgia, condotto con lo scopo di trovare una nuova strada nel panorama musicale, per reinventarsi al passo con i tempi. Vengono sperimentati diversi stili che siano in grado di ispirare negli ascoltatori diversi mood ad essi connessi, partendo dal mood che li ha sempre ispirati, un nostalgico degli anni ’80 ma rimanendo alo stesso tempo sempre contemporanei e attuali.

