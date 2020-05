Stash e The Kolors/ “Ecco perché abbiamo detto sì” (Amici Speciali)

Pubblicità

Stash non è rimasto da solo, anzi, il suo connubio con la sua band è sempre forte e indelebile tanto che sarà proprio con loro che tornerà sul palco a partire da questa sera per Amici Speciali. Per il cantautore e musicista è arrivato il momento di lasciare il suo posto dietro la cattedra per tornare a imbracciare la chitarra ma non per una delle sue lezioni con i suoi ragazzi, ma per rimettersi in gara in questo speciale girone che lo vedrà al confronto con dei veri e propri beniamini del programma come Irama, Giordana Angi e Alberto Urso ma anche Michele Bravi e la neo pupilla Gaia Gozzi. Alla fine i The Kolors riusciranno davvero a spuntarla? Non lo sappiamo ancora ma quello che è certo è che la motivazione per la quale sono scesi in campo è sicuramente di tutto rispetto.

STASH E THE KOLORS, PERCHE’ HANNO DETTO SI AD AMICI SPECIALI?

Il girone che doveva mettere insieme i campioni del programma, alla fine si è piegato al volere del Coronavirus diventando Amici Speciali e portando in pista coloro che sono pronti a mettersi in gioco per portare a casa i soldi necessari per fare beneficenza. Questo sarà l’obiettivo principale ed è per questo che Stash ha rivelato di aver detto sì chiedendo a Maria de Filippi di lasciare il posto dietro la cattedra per tornare a cantare con la sua band sul palco. Il motivo principale è proprio il fatto che i soldi percepiti da queste puntate andranno interamente alla Protezione Civile.

Pubblicità

STASH E THE KOLORS LANCIANO “NON E’ VERO”

A questo motivo così nobile, però, se ne aggiunge un altro ovvero quello della voglia di Stash e The Kolors di tornare a fare musica lanciando un nuovo singolo, un altro possibile tormentone estivo dal titolo “Non è vero”. Questa volta però l’influenza e la dedica hanno qualcosa di speciale visto che il brano scritto insieme a Davide Petrella, che sarà disponibile proprio da oggi, con la produzione di Stash e Daddy’s Groove, nasconde un piccolo omaggio a Pino Daniele con le sue sonorità: “Un pezzo che non ha paura di non seguire tendenze. Un pezzo sfrontato e testardo. Un pezzo Disco Funk tutto suonato nel 2020… eh si, fa strano dire “tutto suonato”, ma in questi anni la musica si suona sempre meno. Un paradosso… Quelle intuizioni, quelle soluzioni armoniche, quella napoletanità così genuina ci ha dato sempre una forte ispirazione, sin dai primi giorni di sala prove e ora abbiamo deciso di dichiararla in maniera palese”. Il funk di fine anni Settanta sarà al centro di questo Amici Speciali e con questi presupposti siamo sicuri che ci piacerà.



© RIPRODUZIONE RISERVATA