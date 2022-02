Stash, ex fidanzato Romina Power/ Lei: “Al Bano mi ha fatto bruciare le sue lettere!”

Romina Power a “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 6 febbraio 2022, ha parlato del suo primo fidanzato, di nome Stash, facendo una clamorosa rivelazione: “Ogni tanto ci sentiamo, ci siamo sempre tenuti in contatto. Il nostro amore è durato fino a quando Al Bano non ce la faceva più a forza di girare insieme i film. Quando Stash è tornato da un viaggio (era andato in India), io ero già con Al Bano”.

ROMINA POWER SULL’EX FIDANZATO STASH: “AL BANO ERA MOLTO GELOSO”

Nel prosieguo della puntata di “Verissimo”, Romina Power, a proposito dell’ex compagno Stash, ha rivelato che Al Bano aveva una spiccata gelosia, che l’ha portato a costringere la cantante a compiere un gesto che lei, successivamente, non si è perdonata: “Mi ha fatto bruciare tutte le lettere d’amore di Stash. Lui era molto geloso, mi sono pentita. Non dovevo avere un passato, dovevo essere solo sua”. In seguito, Toffanin ha mandato in onda un filmato registrato a Malibù da Stash, che ha voluto salutare la sua vecchia fiamma: “Ciao Romina, Viva (la sua cagnolina, ndr) e io ti salutiamo e ti auguriamo un buon anno della tigre. Benvenuta a Verissimo. Tanti baci e tanti auguri”.

