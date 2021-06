Stash indagato per ricettazione/ Noleggio auto di lusso nel mirino, lui “estraneo”

Stash, leader dei The Kolors ed ex giudice dell’ultimo serale di Amici di Maria De Filippi avrebbe avuto dei guai con la giustizia. A lanciare l’indiscrezione è il quotidiano Il Giorno secondo il quale il cantante Antonio Fiordispino – questo il suo vero nome – sarebbe finito nel mirino del pm di Milano, Giovanni Polizzi. Lo stesso pubblico ministero avrebbe aperto un nuovo filone di indagine in merito al caso della 46enne Sonia Carapezzi, condannata alla pena di un anno e sei mesi con l’accusa di aver sottratto tre milioni dalla ditta ‘Air Protech’ di Magenta. Cosa avrebbe a che fare però Stash con l’intera vicenda?

Secondo il quotidiano il cantante sarebbe legato alla donna da una amicizia. In merito spiega che Stash sarebbe stato indagato per ricettazione, “avendo sottoscritto contratti per il noleggio di due Ferrari e una Maserati, pagate da conti riconducibili alla stessa Air Protech di Magenta”.

STASH INDAGATO PER RICETTAZIONE: L’INDISCREZIONE

Il legale difensore Stash, nato artisticamente proprio nella trasmissione di Maria De Filippi, ha voluto fare chiarezza sulle accuse e, come scrive sempre Il Giorno, avrebbe respinto categoricamente quanto mosso nei confronti del giovane. Secondo il suo avvocato, il 31enne sarebbe del tutto estraneo alla vicenda ed alle attività illecite dell’amica e smentisce che le auto a noleggio venissero pagate con fondi sottratti dalla Carapezzi alla ditta per cui lavorava come contabile. Il leader dei The Kolors, dunque, sarebbe stato coinvolto in una brutta vicenda di cui, secondo quanto fatto intendere dal suo legale, sarebbe lui stesso vittima. Una nota scura che va ad inserirsi in un momento di grande felicità per l’artista sia sul piano professionale che familiare, dopo il recente battesimo della primogenita Grace. Al momento Stash ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione in merito alla notizia diffusa in queste ore.

