Stash, malore sul palco di Lecce/ Come sta? Le risposte di Francesco Facchinetti

Nuovi attimi di tensione per Stash, il mitico leader dei The Kolors, la band rivelazione di Amici, l’unica fino a questo momento a regalare grandi soddisfazioni ai fan e al programma di Maria De Filippi. Secondo le ultime notizie sembra che Stash si sia sentito nuovamente male e questa volta sul palco di Lecce durante una serata. I fan sono rimasti con il fiato sospeso per un po’ almeno fino a che, il diretto interessato, ha pensato bene di pubblicare un video social in cui ha rassicurato tutti: “Tranquilli, sono di nuovo in piedi”. Subito dopo il malore sul palco si è subito diffusa la notizia che il leader dei The Kolors fosse stato ricoverato d’urgenza al più vicino ospedale ma, a quanto pare, niente di tutto questo è accaduto davvero. Stash si trovava a Lecce quando ha avuto un semplice mancamento, niente di più.

LE RASSICURAZIONI DI FRANCESCO FACCHINETTI

A spiegare la situazione è stato il manager di Stash, Francesco Facchinetti, che ha prontamente smentito la notizia di un ricovero: “Ragazzi, mi raccomando: non facciamo uscire notizie sbagliate. Stash è a Lecce, ha avuto un mancamento, è svenuto ma non è all’ospedale. Adesso va tutto bene, lo stiamo rimettendo in sesto. Non è successo niente di grave”. Lo stesso cantante si è ripreso molto velocemente e poi ha rassicurato tutti dicendo di stare bene e di trovarsi a Gallipoli. Proprio nelle storie Instagram si è detto pronto a fare casino. Anche in passato, proprio lo scorso anno, era successa la stessa cosa e Stash aveva rivelato di soffrire di pressione bassa e questo gli crea non pochi fastidi nei momenti di maggiore impegno e stress. Tutto è bene quel che finisce bene quindi…

