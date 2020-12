Stash papà “crescendo di emozioni!”/ “Grace? Non mi aspettavo di provare tanto amore”

Stash, il frontman dei The Kolors, sta vivendo momenti di forte emozione dopo essere diventato per la prima volta papà della piccola Grace, la bambina avuta dalla sua compagna Giulia Belmonte. Questa sera il popolare e amatissimo cantante nato dal palcoscenico di Amici di Maria De Filippi si è raccontato in diretta su RTL 102.5 nella parentesi “Protagonisti” con il trio formato da Francesco Fredella da Roma, Davide Scafa da Napoli e Niccolò Giustini da Milano. Il buon Fredella ha ricordato come la parola più cliccata nella giornata di ieri sia stata proprio “Stash” dal momento che il cantante è finalmente diventato papà. Il diretto interessato è intervenuto in diretta telefonica facendo incetta di auguri e parlando a caldo delle emozioni del momento: è riuscito a smaltirle tutte o è ancora nel vortice di sentimenti contrastanti ma bellissimi? “Per niente smaltito, è un crescendo emotivo e non mi aspettavo di poter provare un amore così forte”, ha commentato.

STASH È DIVENTATO PAPÀ DI GRACE

Papà Stash ha già imparato attraverso un corso come riuscire a fare determinate cose con la piccola Grace come ad esempio mettere il pannolino? Per il cantante alcune delle cose che si accinge a fare da padre sarebbero del tutto naturali che tutto verrà da sè. “I pannolini ovviamente no, ma spero di essere bravo!”, ha commentato con la sua consueta ironia. “Tante cose che noi pensiamo alla fine vengono naturali, sappiamo inconsapevolmente fare delle cose”, ha proseguito l’ex di Amici. Parlando poi della piccola Grace ha risposto ad alcune curiosità dei conduttori, a partire dal peso: “E’ pesantella ragazzi! Pesa più di 3 chili e 7!”, ha rivelato, “E pensare che Giulia è molto esile”. Ma qual è realmente l’emozione che prova nel sentirsi chiamare ‘papà’? Stash su questa domanda non ha avuto dubbi: “Al momento lei ancora non mi ha chiamato… mi fa strano!”, ha scherzato. Anche per lui la paternità è stata una vera sorpresa ma, ha aggiunto, “la vita ci riserva queste sorprese nel momento giusto”.



