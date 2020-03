Stash ricorda l’amico scomparso Nelson Campbell/ “In questo momento difficile ci sei”

Il leader dei The Kolors e professore di Amici, Stash, ha pubblicato su Instagram un lungo post con il quale ha voluto ricordare l’amico e collega Nelson Campbell, purtroppo scomparso lo scorso anno all’età di 28 anni, nel giorno dell’anniversario della sua morte. In un momento reso per tutti difficile dall’epidemia del Coronavirus, il cantante ha voluto condividere con i fan una riflessione importante oltre che il ricordo di una persona che per lui è stata importantissima. “Ti ricordi quando al telefono mi dicesti “I’m sure your new one will be a number one!”? – esordisce Stash – Era il 14 marzo 2019, il giorno prima che uscisse Pensare Male… E poi, proprio il giorno dopo te ne sei andato… Era tutto assurdo… io e i ragazzi non riuscivamo a farcene una ragione… non era possibile!” Stash ammette che da quel giorno tante cose sono cambiate.

Stash dei The Kolors ricorda l’amico Nelson Campbell

Il frontman dei The Kolors continua, infatti, sottolineando quanto senta adesso la sua mancanza. “da quel momento sono successe un sacco di cose che mi hanno fatto sentire la tua presenza ovunque! – e ancora – Abbiamo fatto uscire un brano interamente dedicato a te… Abbiamo fatto da soli quel tour che dovevamo fare insieme… Abbiamo pianto mentre brindavamo a te prima di salire sul palco… Ma so che tu sei con noi!” Il cantante allora conclude con un cenno al dramma del Coronavirus: “So che anche in questo momento così difficile per ognuno di noi ci sei, Nelly! Come ogni artista che è rimasto leggenda, CI SEI e ci sarai SEMPRE! Ciao Nelly “U my favorite”, chiude Stash il suo lungo post.





© RIPRODUZIONE RISERVATA