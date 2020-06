Stash, serenata al figlio in arrivo/ Video: Giulia Belmonte mostra il pancino, lui…

Stash sta vivendo un periodo davvero unico della sua vita. Il cantante, leader dei The Kolors, tra qualche mese diventerà papà. La sua fidanzata, Giulia Belmonte, porta in grembo il loro primo figlio, notizia che ha reso felicissimo l’ex talento di Amici. È proprio al bebè in arrivo che Stash ha voluto fare una dedica “suonata”, una vera e propria serenata poi registrata e pubblicata su Instagram. Nel video infatti Stash suona alla chitarra un pezzo di Carlos Santana e lo dedica a suo figlio. La fidanzata Giulia Belmonte è infatti al suo fianco e mostra al papà il pancino, vicino al quale è stata posta una piccola cassa. “Ho scoperto che si sono già formate le orecchie, quindi iniziamo con l’educazione musicale…” spiega Stash, che aggiunge “Oggi con una delle mie melodie preferite: “Flor d’Luna” di @carlossantana”.

Stash innamoratissimo di Giulia Belmonte: “È stupenda”

Via allora all’esibizione con la chitarra, un bellissimo pezzo dedicato al bebè in arrivo ma anche alla sua fidanzata Giulia. È proprio di lei che Stash ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi, svelando che la Belmonte è “una ragazza stupenda che sarà la madre di mio figlio.” E raccontando: “Ci siamo conosciuti un anno fa e poi la frequentazione si è intensificata quando abbiamo capito che si poteva costruire un amore solido. Oggi viviamo a Milano e siamo pronti ad allargare la famiglia. Giulia è entrata nel quarto mese. In autunno, intorno a novembre, diventeremo genitori. Che altro aggiungere… Siamo felici ma lo dico a bassa voce.”





