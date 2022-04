Stash: “Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto? Miei fratelli!”/ “Ci divertiamo e…”

Stash è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5, condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di oggi, sabato 16 aprile 2022. Il giudice di “Amici”, in collegamento audiovisivo, ha parlato in primis della prossima seconda paternità e del sogno di una famiglia numerosa (“Voglio diventare padre di tanti figli”), ricordando poi il suo recente passato: 7 anni fa entrava con i The Kolors nella scuola di Maria De Filippi e “qui mi sento veramente a casa, perché ci sono stato per tanto tempo e ho instaurato bei rapporti. È un posto magico, che riesce a darti la tranquillità di essere te stesso. Il primo obiettivo è essere se stessi, avere un’identità riconoscibile e, di conseguenza, ti lasci proprio andare, circondato da professionisti di altissimo livello, che ti mettono in discesa col vento a favore”.

La passione per la musica a Stash è stata trasmessa dal papà: “Lui mi ha dato le basi, ma non mi ha mai condizionato artisticamente. Lui è un musicista degli anni Settanta, ma non ha mai preteso che io ripetessi quello che stava facendo lui o che io confermassi il suo percorso”.

STASH: “SUCCESSO E FAMA? NON SEMPRE CAMMINANO IN PARALLELO”

Da un giorno all’altro, Stash e i The Kolors sono stati investiti dal successo: come ha vissuto il giudice di “Amici” quel momento? “Spesso accade che successo e fama camminino in parallelo, ma per me il mio successo personale è Grace, mia figlia”.

Con gli altri giudici, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia, c’è un bel rapporto: “Siamo come fratelli, tra noi si è instaurata un’amicizia fantastica. Credo che questo sia visibile da parte di chi guarda la puntata. Ci divertiamo, ma sappiamo benissimo che da noi dipendono cose un pochino più serie. Quando c’è da lavorare ci concentriamo, però inevitabilmente non possiamo mettere sempre d’accordo tutti”.

