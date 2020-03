Stash The Kolors, lutto per fan / “Ciao Antonella! Grazie per tutto quello che eri”

Stash dei The Kolors in lutto per la morte di un fan. A comunicarlo sui social è lo stesso frontman della band vincitrice di Amici di Maria De Filippi che ha voluto condividere con tutto il suo pubblico il ricordo per Antonella, una delle fan che l’ha sempre sostenuto. La notizia della scomparsa della ragazza ha scosso profondamente l’artista, visto che Antonella è stata una delle primissime fan a seguire la sua carriera e quella dei The Kolors sin dai primi passi nel talent show di successo di Canale 5. Per questo motivo il frontman ha voluto ricordarla con un commovente post pubblicato su Instagram in cui ha scritto: “da ieri sei lassù… Ciao Antonella! Grazie per tutto quello che eri, che sei e che sarai!”. Il cantante ha poi comunicato che la morte della fan Antonella l’ha profondamente sconvolto; il suo pensiero, infatti, è immediatamente volato alla famiglia e alle persone che l’avevano conosciuta.

Stash dei The Kolors: “Antonella una delle fan più accanite”

Stash dei The Kolors ha poco dopo in alcune Instagram Stories condiviso con tutto il suo pubblico l’immenso dolore per la morte della fan Antonella. “Ho appena saputo che una delle nostre fan più accanite è venuta a mancare, Antonella…” – ha scritto il cantante che ha poi rivolto un pensiero alla famiglia – “sono vicino alla famiglia, che in questo momento così difficile deve provare un dolore così forte”. Poi ha proseguito dicendo: “è impossibile farvi capire la tristezza che sto provando in questo momento. Aveva anche tatuato il mio nome”. La passione di Antonella per Stash e i The Kolors era davvero fortissima; la ragazza, infatti, è stata una delle prime grandi ammiratrici del cantante e della band al punto che sui social parlando proprio delle loro canzoni aveva scritto in occasione dei 4 anni di carriera: “ci sono canzoni che davvero hanno la forza, ovunque ti trovi, quando le ascolti, di sprigionarti qualcosa dentro, sensazioni o emozioni che vivono ancora portate dall’incanto della stessa musica fino al nostro cuore. Per me siete questo. Sono 4 anni di voi!”

