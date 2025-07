Gli stati che violano gli obblighi climatici sono tenuti a risarcire gli altri Paesi: lo ha stabilito la corte internazionale di giustizia

E’ una storica sentenza quella emessa all’Aia, da parte della Corte internazionale della giustizia, in merito al clima: quei Paesi che non rispettano gli obblighi dovranno pagare delle multe. Stando a quanto si legge su L’Avvenire ma anche su Repubblica, di fatto uno stato che non sottostà agli obblighi climatici compie un illecito internazionale, di conseguenza deve essere punito. Ecco perchè lo stesso Paese “colpevole”, deve smettere subito di portare avanti le sue condotte dannose, e nel contempo deve garantire di non ripeterle. Ma non finisce qui perchè nei casi più gravi può essere richiesto anche un risarcimento dei danni per quegli Stati che sono stati danneggiati, si pensi ad esempio ad un Paese pulito che confina invece con uno che non rispetta gli obblighi sul clima.

Il parere della Corte è giunto nella giornata di ieri dopo che era stato chiesto dall’Onu a marzo di due anni fa, 2023, e anche se non vincolante potrà avere un peso giuridico importante sulle cause climatiche al momento aperte in tutto il mondo e che sono tutt’altro che poche. Stando a quanto riferisce il Grantham Research Institute, sarebbero circa 3mila le cause climatiche aperte in 60 nazioni, e il giudizio della Corte potrebbe dare una linea agli stessi dibattimenti legali, sostenendo anche chi porta avanti delle azioni nei confronti appunto di quelli che se ne infischiano del cambiamento climatico.

SENTENZA STORICA SUL CLIMA, COSA PUO’ SUCCEDERE ORA

Un parere che per l’Avvenire è importante anche in vista della Cop30, che si terrà in Brasile dal 10 al 21 novembre prossimi, tenendo conto del riconoscimento della natura come bene da tutelare, ma anche del diritto umano di vivere in un ambiente sano e pulito. Nel corso del dibattimento che si era venuto a creare nel 2023, per i Paesi del nord bisognava fare affidamento sull’accordo di Parigi del 2015 per stabilire gli obblighi degli stati mentre i paesi del Sud e quelli insulari, avevano chiesto degli obblighi legali più stringenti e nel contempo delle compensazioni da parte di quei Paesi che erano maggiormente responsabili delle emissioni.

Una seconda visione che è stata quindi accolta dal tribunale internazionale, affermando appunto che tutti i Paesi hanno il dovere di salvaguardare il clima, adottando tutte le misure più efficaci a riguardo, regolando le attività dei privati e cooperando fra di loro. Viene inoltre stabilito che il “non agire”, ad esempio, continuando a consumare combustibili fossili o a produrli, rappresenta un illecito. Secondo il tribunale, tutti gli stati hanno un legittimo interesse a chiedere che anche gli altri Paesi rispettino gli obblighi sul clima, di conseguenza la causa climatica deve essere nell’interesse comune.



SENTENZA STORICA SUL CLIMA, LE REAZIONI

Per Elisa Morgere, relatrice speciale dell’Onu in materia di cambiamento climatico “siamo entrati in una nuova era” dove si respira una maggiore responsabili verso il clima, il commento dopo la decisione della Corte internazionale. Soddisfatta anche Cynthia Houniuhi, che ha sempre avuto a cuore la causa climatica fin da quando era bambina. Di fatto è stata lei, nel 2019, insieme ad altri 26 ragazzi, a chiedere lumi alla Corte in merito agli obblighi e agli impegni climatici e dando poi origine alla giornata mondiale della gioventù per la giustizia climatica. Una risoluzione che venne poi approvata nel 2023 da 130 Paesi in tutto il mondo, approvata all’unanimità.

Una sentenza storica quindi che fa chiaramente capire quanto il cambiamento climatico non debba essere sottovalutato o sminuito come qualcuno vorrebbe far credere. E’ importante agire, anche con piccoli gesti casalinghi, che sono ad esempio il cercare di non sprecare l’acqua, l’acquisto di prodotti venduti in confezioni di cartone, cercare di utilizzare in maniera più responsabile la propria auto, se a benzina o a gasolio, in favore della bici, del monopattino o di una bella camminata, tutti piccoli gesti ma che se messi insieme possono diventare grandi.