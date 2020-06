Stati Generali Economia, chi ci sarà/ Economisti e Premi Nobel: cdx, “Non ci andremo”

Pubblicità

Stati Generali dell’Economia, ecco una prima lista di coloro che parteciperanno e di tutti i soggetti della società civile e imprenditoriale che saranno presenti almeno alle prime due giornate di lavori. Mentre sul fronte politico impazza la polemica tra Governo e opposizioni (con queste ultime che, salvo ripensamenti, hanno annunciato che non saranno della partita in quel di Villa Pamphili a Roma, location scelta per l’evento), arrivano le prime indiscrezioni a proposito di chi sicuramente sarà presente, contando che gli Stati Generali potrebbero protrarsi anche fino al 21 giugno per un totale di dieci giorni. Come è facile immaginare saranno però le giornate di sabato 13 giugno e domenica 14 le più importanti e quelle che avranno la maggior copertura mediatica dato che tra gli ospiti secondo il quotidiano “La Repubblica” ci saranno anche quattro figure di spicco della politica europea, vale a dire Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, il Commissario UE all’Economia Paolo Gentiloni, David Sassoli (presidente del Parlamento Europeo) e pure Christine Lagarde, numero uno della BCE.

Pubblicità

STATI GENERALI DELL’ECONOMIA: LA LISTA DEGLI INVITATI ‘DI PESO’ PER SABATO 12

Anche se l’orario in cui interverranno i quattro citati protagonisti non è ancora ben chiaro, come pure la scaletta degli interventi, quello che è certo è che quella due giorni particolarmente calda vedrà protagonisti anche altri esponenti del mondo della politica, come pure manager molto in vista, Premi Nobel e diversi economisti. Se l’intervento di Ignazio Visco, Governatore della Banca d’Italia, seguirà a ruota, in lista c’è pure Angel Gurrìa (segretario OCSE) e anche l’economista Kristalina Georgieva (direttrice operativa del Fondo Monetario Internazionale). Tra i Premi Nobel ecco Esther Duflo, insignita del prestigioso riconoscimento all’Economia nel 2019 assieme al suo compagno, e che salirà sul palco come il collega e connazionale Olivier Jean Blanchard, senza dimenticare Raffaella Sadun, già cooptata dal premier Giuseppe Conte per far parte del Comitato Tecnico Scientifico durante l’emergenza Coronavirus. Se verrà confermato il forfeit dei tre leader del centro-destra per la giornata inaugurale di venerdì 12, il lunedì sarà la volta di Vittorio Colao, manager sotto i riflettori negli ultimi tempi per via delle conclusioni dei lavori della task force da lui presieduta, e poi gli esponenti delle varie sigle sindacali tra cui ovviamente Cgil, Cisl e Uil. In attesa di ulteriori indiscrezioni o conferme di nomi che arriveranno nelle prossime ore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA